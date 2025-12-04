Mérföldkőhöz érkezett az OTP részvényvásárlási programja

A közlemény alapján a saját részvények arányának emelkedése azt jelenti,

hogy az OTP-n belül immár az alaptőke pontosan 5,00 százalékát olyan részvények adják, amelyeket maga a társaság birtokol.

A mostani szint 14,001 millió darab részvénynek felel meg, a küszöbátlépés időpontja pedig 2025. december 4.

A Tőkepiaci törvény vonatkozó bekezdése előírja, hogy ha a saját részvények aránya eléri vagy meghaladja az 5 százalékot, azt a kibocsátónak nyilvánosan be kell jelentenie a piac felé – ennek tett most eleget az OTP.

Az OTP saját részvényállományának mostani alakulása szorosan összefügg azzal a 150 milliárd forintos részvény-visszavásárlási programmal, amelyet a bank még áprilisban jelentett be, és amely jelenleg is fut. A program keretében az OTP fokozatosan vásárol vissza részvényeket a tőzsdén, jellemzően napi szinten, előre rögzített keretek és felhatalmazás alapján.

Az OTP tavaly január óta többször is kapott már engedélyt az MNB-től saját részvényeinek visszavásárlására:

2024 február és augusztus,

2024 augusztus és 2025 január,

majd ezt követően idén január és február között egyaránt 60 milliárd forint értékben vásárolt saját részvényeket a bank.

Ezeket követte az áprilisban bejelentett 150 milliárd forintos program.

Fontos kiemelni, hogy a saját részvényekre a társaság nem gyakorolhat szavazati jogot, és ezek a részvények osztalékra sem jogosítanak. Vagyis a bank által visszavett papírok a tulajdonosi jogok szempontjából nem növelik a menedzsment befolyását a részvényesek rovására. Ugyanakkor a piacon elérhető szabad közkézhányad – ha minden más változatlan – valamelyest csökken, ami hosszabb távon hatással lehet a likviditásra és az egy részvényre jutó mutatók alakulására, amennyiben a bank később ezeket a részvényeket bevonja.

A saját részvény-vásárlásoknak több lehetséges motivációja is lehet. Gyakori cél, hogy a társaság rugalmasan tudja kezelni tőkeszerkezetét, és a feleslegesnek ítélt tőkét részvényvisszavásárlás formájában juttassa vissza a részvényeseknek. Emellett a bankok és nagyvállalatok gyakran használnak saját részvényeket munkavállalói, menedzsmentösztönző vagy opciós programokban, illetve későbbi akvizíciók, tranzakciók során is felhasználhatják ezeket a papírokat.

Befektetői szemszögből az, hogy egy társaság jelentősebb mennyiségű saját részvényt vásárol vissza, sok esetben pozitív jelzésnek számít. Azt üzeni a piacnak, hogy a menedzsment vonzó értékeltség mellett látja a részvényt, és hajlandó vállalati forrásokat allokálni annak felvásárlására. Ugyanakkor az 5 százalékos szint önmagában még nem számít extrémnek, inkább egy olyan határérték, amelynél a jogszabály már kötelezővé teszi az átláthatóság érdekében a részletes tájékoztatást.

Az OTP árfolyama ma 0,1 százalékkal került feljebb, míg idén 58,6 százalékot emelkedett.

