Mérföldkőhöz érkezett az OTP részvényvásárlási programja

A közlemény alapján a saját részvények arányának emelkedése azt jelenti,
hogy az OTP-n belül immár az alaptőke pontosan 5,00 százalékát olyan részvények adják, amelyeket maga a társaság birtokol.
A mostani szint 14,001 millió darab részvénynek felel meg, a küszöbátlépés időpontja pedig 2025. december 4.
A Tőkepiaci törvény vonatkozó bekezdése előírja, hogy ha a saját részvények aránya eléri vagy meghaladja az 5 százalékot, azt a kibocsátónak nyilvánosan be kell jelentenie a piac felé – ennek tett most eleget az OTP.
Az OTP saját részvényállományának mostani alakulása szorosan összefügg azzal a 150 milliárd forintos részvény-visszavásárlási programmal, amelyet a bank még áprilisban jelentett be, és amely jelenleg is fut. A program keretében az OTP fokozatosan vásárol vissza részvényeket a tőzsdén, jellemzően napi szinten, előre rögzített keretek és felhatalmazás alapján.
Az OTP tavaly január óta többször is kapott már engedélyt az MNB-től saját részvényeinek visszavásárlására:
- 2024 február és augusztus,
- 2024 augusztus és 2025 január,
- majd ezt követően idén január és február között egyaránt 60 milliárd forint értékben vásárolt saját részvényeket a bank.
- Ezeket követte az áprilisban bejelentett 150 milliárd forintos program.
Fontos kiemelni, hogy a saját részvényekre a társaság nem gyakorolhat szavazati jogot, és ezek a részvények osztalékra sem jogosítanak. Vagyis a bank által visszavett papírok a tulajdonosi jogok szempontjából nem növelik a menedzsment befolyását a részvényesek rovására. Ugyanakkor a piacon elérhető szabad közkézhányad – ha minden más változatlan – valamelyest csökken, ami hosszabb távon hatással lehet a likviditásra és az egy részvényre jutó mutatók alakulására, amennyiben a bank később ezeket a részvényeket bevonja.
A saját részvény-vásárlásoknak több lehetséges motivációja is lehet. Gyakori cél, hogy a társaság rugalmasan tudja kezelni tőkeszerkezetét, és a feleslegesnek ítélt tőkét részvényvisszavásárlás formájában juttassa vissza a részvényeseknek. Emellett a bankok és nagyvállalatok gyakran használnak saját részvényeket munkavállalói, menedzsmentösztönző vagy opciós programokban, illetve későbbi akvizíciók, tranzakciók során is felhasználhatják ezeket a papírokat.
Befektetői szemszögből az, hogy egy társaság jelentősebb mennyiségű saját részvényt vásárol vissza, sok esetben pozitív jelzésnek számít. Azt üzeni a piacnak, hogy a menedzsment vonzó értékeltség mellett látja a részvényt, és hajlandó vállalati forrásokat allokálni annak felvásárlására. Ugyanakkor az 5 százalékos szint önmagában még nem számít extrémnek, inkább egy olyan határérték, amelynél a jogszabály már kötelezővé teszi az átláthatóság érdekében a részletes tájékoztatást.
Az OTP árfolyama ma 0,1 százalékkal került feljebb, míg idén 58,6 százalékot emelkedett.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Robbanásra kész lázadás fortyog Donald Trump pártjában: hamarabb összeomolhat a hatalma, mint gondolták?
Meggyengült az össztűz alá került vezetőség.
Veszélyes e-mailek özönlik el a magyarokat: egy kattintás, és elveszítheted a pénzed
Új csalási módszer terjed.
Néhány nap múlva véget ér az autógyártás a Volkswagen németországi gyárában
December közepén gördül le az utolsó ID.3.
Példátlan erőfitogtatás: több tucat hadihajót sorakoztatott fel a keleti nagyhatalom, mindenki feszülten figyel
Ekkora felvonulás még nem volt.
A háború árnyékában: ilyen az ukrán demográfiai katasztrófa
Rettentő rosszak a kilátások, 25 millió főre eshet az ukrán népesség száma.
Drasztikus döntés a memóriapiacon: a tech óriás felszámolja fogyasztói üzletágát, hogy az AI-ra koncentráljon
Miközben globális chiphiány van.
Itt a nagy bejelentés a 2026-os minimálbérről!
Aláírták a jövő évre szóló bérmegállapodást.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Nem attól lesz valaki jó befektető, hogy régóta gyakorolja
Az, hogy valaki régóta befektető, még nem feltétlenül jelenti azt, hogy szakértővé is vált. Amikor az ember gördeszkázik vagy szabadrúgást gyakorol, egyből érkezik a visszacsatolás,... The
Véget ér a KIVA (sokk): megszűnik a KIVA-sok neobankoknál vezetett pénzforgalmi számláinak adóterhelése
2024 év végén a KIVA-s adózókat meglepetésként érhette, hogy a neobankoknál vezetett pénzforgalmi számlák egyenlegnövekedése bizonyos esetekben plusz adóterhet jelentett számukra, amennyibe
Otthon Start - mi lesz a befektetési célú lakásvásárlásokkal?
A 3 százalékos Otthon Start hitel átrendezi a lakáspiacot: rövid távon az első lakást keresők aktivitása nő, miközben a befektetői kereslet csökken. Saját, 1000 háztartásos felmérésünk
Átütő siker a megújulók fejlesztése Texasban
Texas néhány év alatt bizonyította, hogy a nagyléptékű napenergia- és akkumulátoros beruházások képesek gyökeresen átalakítani egy teljes villamosenergia-rendszer működését.
Otthon Start: Újabb bank a 3% alatti kamatversenyben
Az MBH Duna Bank 2025. december 1-jétől bevezette kamatkedvezményes Otthon Start lakáshitel konstrukcióját, amellyel a bank is belépett a 3 százalék alatti kamatversenybe. Ez különösen figyelem
DIMOP Plusz: hol tartunk 2025 végén?
A Magyarországnak jutó 2021-2027 közötti pályázati források 9800 milliárd forintot tesznek ki. Ebből a DIMOP Plusz (Digitális Megújulás Operatív Program Plusz) esetén 764 milliárd forinttal
Mesterséges intelligencia és molekuláris tervezés
A hagyományos kutatásban 800 évet igénylő munkát az MI-nek sikerült néhány hónap alatt elvégeznie, 2,2 millió új kristályszerkezet felfedezésével.
Ezért nem tudnak labdába rúgni a magyar élelmiszeripari cégek a nemzetközi piacokon
Az Agrárszektor 2025 konferenciáról jelentkezik a Checklist .
Kiderült, hogy miért nem nőtt (már megint) a magyar gazdaság
A szárnyalás még várat magára.
Ízekre szedték a kormány gazdaságpolitikáját, Nagy Márton védelmébe vette
Meghallgatása volt a miniszternek.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!