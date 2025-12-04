Lezárult a vizsgálat: szabályt sértett, saját katonái életét veszélyeztette Trump embere

A ma nyilvánosságra kerülő jelentés várhatóan újra fellobbantja a Signal-botrányt, miközben Pete Hegseth az amerikai haditengerészet egyik szeptemberi csapása miatt is össztűz alá került. Az amerikai sajtó szerint egy második csapást is leadhattak egy állítólagos drogcsempészhajó elleni támadás túlélőire a Karib-tengeren, ami felvetheti a hadijog megsértését.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 11. 29. Rendkívül súlyos vádak az amerikai hadsereg ellen: illegális kivégzéssel vádolják Trumpékat

A főellenőri vizsgálatot márciusban, kétpárti alapon kezdeményezte a szenátus fegyveres erőkért felelős bizottsága, miután az Atlantic magazin megírta: Mike Waltz akkori nemzetbiztonsági tanácsadó véletlenül egyik újságírójukat is bevonta egy csoportos Signal-üzenetváltásba, melyben J. D. Vance alelnök és a kabinet más tagjai egy jemeni húszi lázadók elleni márciusi támadás katonai részleteit osztották és vitatták meg.

Egy Hegseth gondolkodására rálátó tisztviselő a Washington Postnak elismerte, hogy a Signalon elküldött információk minősítettnek számítottak, ugyanakkor hozzátette: Hegseth védelmi miniszterként "eredeti minősítési hatóságnak" tekintendő, vagyis a tárcán belül saját jogkörben gyakorlatilag bármit feloldhat a minősítés alól.

Esély sem volt rá, hogy ez a jelentés kimondja: "A miniszter minősített információt tett be egy Signal-csevegésbe"

- fogalmazott a lap forrása.

A főellenőr jelentése arra nem tér ki, hogy Hegseth megfelelően járt-e el a minősítés feloldásakor

- közölték az üggyel tisztában lévő személyek. Azt viszont megállapította, hogy a miniszter megsértette a tárca előírásait azzal, hogy személyes eszközét használta hivatalos ügyek intézésére, és javasolta az erre vonatkozó képzés megerősítését az egész minisztériumban.

Sean Parnell Pentagon-szóvivő szerdán közölte, a főellenőri felülvizsgálat "TELJES felmentést" jelent a miniszterre nézve, és

bebizonyítja, amit mindig is tudtunk — nem osztott meg minősített információt. Az ügy lezárult.

Források szerint Hegseth nem adott interjút a főellenőrnek. Júliusban a Pentagon "boszorkányüldözéssel" vádolta meg a hivatalt, és azt állította, hogy a sajtóban megjelent részletek a Biden-kormányzat idejéből maradt tisztviselőktől származó szivárogtatások.

A vizsgálat szerint a Signal-csoportban megosztott információk egy minősített, biztonságos csatornán küldött levélből származtak, amelyet Michael "Erik" Kurilla tábornok küldött a védelempolitikai vezetőségnek. Kurilla üzenete "SECRET/NOFORN" jelölést viselt, ami arra utal, hogy jogosulatlan közzététele súlyos nemzetbiztonsági kárt okozhat, és külföldi állampolgár nem ismerheti meg — még szövetséges országé sem.

Hegseth korábban tagadta, hogy a Signalon megosztott információi minősítettek lettek volna, és azt állította, hogy kommunikációja "engedélyezett" volt. Ezt a nyári kongresszusi meghallgatásokon is fenntartotta.

Mark Kelly arizonai demokrata szenátor azt mondta, hogy a riport "nagyon egyértelműen" leszögezi: Hegsethnek nem lett volna szabad a mobiltelefonját használnia. Párttársa, Mark Warner szerint kétség kivül kijelenthető, hogy Hegseth "veszélybe sodorta az USS Harry S. Truman fedélzetén állomásozó amerikai pilóták életét, miközben bevetésre készültek terrorista célpontok ellen".

Markwayne Mullin oklahomai republikánus szenátor nem kommentálta a jelentés részleteit, de szerinte világos, hogy Hegseth "teljes mértékben a hatáskörén belül járt el".

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images