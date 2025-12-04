Brutális kereslet mellett csövön nyomja az állampapírt az ÁKK

Aukciókat tartott ma az Államadósság Kezelő Központ, 3 állampapírt kínált eladásra a befektetőknek. Összesen a tervezett 80 helyett 190 milliárd forintnyi állampapírt vettek meg a befektetők.

A 7 éves lejáratú, változó kamatozású 2032/B sorozatból az ÁKK 30 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 284,62 milliárd forint volt, így a lefedettség 949% lett. Az ÁKK a keresletre reagálva az eredetileg meghirdetett mennyiségnél többet, 100 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be.

A 10 éves lejáratú, 2035/A sorozatból az ÁKK 20 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 98,38 milliárd forint volt, így a lefedettség 492% lett. Az ÁKK a keresletre reagálva az eredetileg meghirdetett mennyiségnél többet, 40 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be. Az értékesített papírok hozama 6,84% és 6,87% között szórt, az átlaghozam 6,86% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam 16 bázisponttal alacsonyabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 8 ponttal volt kisebb.

Az 1 éves lejáratú, D261028 sorozatú diszkont kincstárjegyből az ÁKK 30 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 101,38 milliárd forint volt, így a lefedettség 338% lett. Az ÁKK a keresletre reagálva az eredetileg meghirdetett mennyiségnél többet, 50 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be. Az értékesített papírok hozama 6,15% és 6,21% között szórt, az átlaghozam 6,2% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam 2 bázisponttal alacsonyabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 1 ponttal volt nagyobb.

Összességében

a tervezett 80 milliárd forint helyett 190 milliárd forintnyi állampapírt adott el az ÁKK,

ami az év végén szokatlan, hiszen ilyenkor jellemzően inkább visszafogni szokták a kibocsátást az adósságráta év végi csökkentése érdekében. Hamarosan kiderül, hogy a tavalyi 73,5%-ról tud-e csökkenni a GDP-arányos adósságráta december végére.

A 10 éves lejáratú állampapír referenciahozamának alakulása

Az egyes lejáratok utolsó értékesítési adatai Dátum Futamidő Értékpapír Meghirdetett mennyiség (m Ft) Benyújtott mennyiség (m Ft) Elfogadott mennyiség (m Ft) Max hozam Átlag hozam Min hozam 2025-12-04 10Y 2035/A 20 000 98 384 40 000 6,87 6,86 6,84 2025-12-04 12M D261028 30 000 101 377 50 000 6,21 6,20 6,15 2025-12-03 6M D260624 20 000 42 150 30 000 6,23 6,19 6,10 2025-12-02 3M D260318 20 000 63 209 35 000 6,24 6,22 6,10 2025-11-27 5Y 2031/B 25 000 46 350 25 000 6,46 6,44 6,43 2025-11-27 3Y 2029/C 10 000 40 999 20 000 6,48 6,47 6,45 2025-11-20 20Y 2051/G 10 000 13 010 10 000 7,52 7,49 7,46 2025-10-22 15Y 2041/A 10 000 40 650 20 000 7,10 7,09 7,07 2025-02-13 30Y 2051/G 10 000 14 610 10 000 6,97 6,94 6,93 Adatok forrása: ÁKK.

