Látványos felvételek érkeztek: hatalmas robbanással végződött Kína kulcsfontosságú rakétakísérlete

A kínai Landspace űrvállalat december 2-án indította el 66 méter magas, rozsdamentes acélból készült Csucsüe-3 rakétáját az észak-kínai Csiucsüan Űrindító Központból, a Góbi-sivatagból. A rakéta metán–folyékony oxigén üzemanyagú, újrafelhasználható első fokozat a cég közlése szerint az "eldobható" (tehát nem többször használatos) felső fokozatot sikeresen pályára állította.
A rakéta újrafelhasználható, elsőként leváló gyorsítófokozata
a landolást megelőző fékezési manőver közben az egyik hajtómű meghibásodott, lángra kapott, majd még a levegőben látványosan felrobbant.
China's first reusable rocket, Zhuque-3, sadly failed its maiden flight.The first stage failed to recover during the landing, but the actual landing point was very close to the expected location.The second stage successfully entered the predetermined orbit.Failure is the… pic.twitter.com/U2f7k0VDiY https://t.co/U2f7k0VDiY— Li Zexin 李泽欣 (@XH_Lee23) December 3, 2025
A Landspace az esetet közölte, hogy személyi sérülés nem történt és jelenleg is vizsgálják az eset pontos okát.
A leszállási kudarc ellenére a cég sikeresnek értékelte a tesztet, és azt írta:
Kína első rakétavisszanyerési kísérlete elérte a várt műszaki célokat.
A balesetes leszállásról készült videók képkockái alapján az első fokozat sikeresen célbavette a leszállásra kijelölt zónát (csak néhány méterrel tért attól el), azonban a puha landolás helyett tűzgömbként csapódott a földbe.
A Csucsüe-3 felépítése hasonlít a SpaceX Falcon 9-éhez: mindkettőnél újra felhasználható az első fokozat, kilenc hajtóművet használnak, és a rendszer felső fokozata egyszer használatos. A Csucsüe-3-at Tiencsüe-12A hajtóművek működtetik, amelyek hajtóanyaga metán és folyékony oxigén keveréke, míg a Falcon 9 Merlin hajtóművei folyékony oxigént és rakéta-minőségű kerozint égetnek. Ezzel
a kínai rakétarendszer ugyanazt a keveréket használja, mint a SpaceX legnagyobb, jelenleg tesztfázis alatt álló Starship Raptor hajtóművei.
Címlapkép forrása: Ni Yanqiang/Zhejiang Daily Press Group/VCG via Getty Images
