Látványos felvételek érkeztek: hatalmas robbanással végződött Kína kulcsfontosságú rakétakísérlete
Látványos felvételek érkeztek: hatalmas robbanással végződött Kína kulcsfontosságú rakétakísérlete

Portfolio
A kínai Landspace Csucsüe-3 rakéta első tesztrepülése hatalmas robbanással végződött, miután hiba lépett fel a rakétarendszer gyorsítófokozatának visszatérési manővere közben. A Csucsüe-3 az ázsiai nagyhatalom első, jelenleg tesztfázisban lévő, többször is felhasználható űrrakétája, amellyel igyekeznek felvenni a versenyt az amerikai SpaceX visszatérő rakétáival - számolt be a Space.com.

A kínai Landspace űrvállalat december 2-án indította el 66 méter magas, rozsdamentes acélból készült Csucsüe-3 rakétáját az észak-kínai Csiucsüan Űrindító Központból, a Góbi-sivatagból. A rakéta metán–folyékony oxigén üzemanyagú, újrafelhasználható első fokozat a cég közlése szerint az "eldobható" (tehát nem többször használatos) felső fokozatot sikeresen pályára állította.

A rakéta újrafelhasználható, elsőként leváló gyorsítófokozata

a landolást megelőző fékezési manőver közben az egyik hajtómű meghibásodott, lángra kapott, majd még a levegőben látványosan felrobbant.

A Landspace az esetet közölte, hogy személyi sérülés nem történt és jelenleg is vizsgálják az eset pontos okát.

A leszállási kudarc ellenére a cég sikeresnek értékelte a tesztet, és azt írta:

Kína első rakétavisszanyerési kísérlete elérte a várt műszaki célokat.

A balesetes leszállásról készült videók képkockái alapján az első fokozat sikeresen célbavette a leszállásra kijelölt zónát (csak néhány méterrel tért attól el), azonban a puha landolás helyett tűzgömbként csapódott a földbe.

A Csucsüe-3 felépítése hasonlít a SpaceX Falcon 9-éhez: mindkettőnél újra felhasználható az első fokozat, kilenc hajtóművet használnak, és a rendszer felső fokozata egyszer használatos. A Csucsüe-3-at Tiencsüe-12A hajtóművek működtetik, amelyek hajtóanyaga metán és folyékony oxigén keveréke, míg a Falcon 9 Merlin hajtóművei folyékony oxigént és rakéta-minőségű kerozint égetnek. Ezzel

a kínai rakétarendszer ugyanazt a keveréket használja, mint a SpaceX legnagyobb, jelenleg tesztfázis alatt álló Starship Raptor hajtóművei.

Címlapkép forrása: Ni Yanqiang/Zhejiang Daily Press Group/VCG via Getty Images

