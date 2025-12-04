Kiszámíthatóság, rugalmasság, alacsony költség - ma már ezt keresik a megtakarításoknál a magyarok

A hazai megtakarítók ma egészen más szempontok alapján hozzák pénzügyi döntéseiket, mint néhány évvel ezelőtt. Füzes Edit, a Groupama Biztosító személybiztosítási termékmenedzsment vezetője szerint három tényező határozza meg leginkább a lakosság gondolkodását: a pénzügyi biztonság iránti igény, a rugalmasság, valamint az, hogy egy megtakarítási forma mennyire képes alkalmazkodni az aktuális élethelyzethez. A 40 év alatti kétgyermekes nők SZJA-mentessége ráadásul új korszakot nyithat a hazai öngondoskodásban: sokak számára szűnhet meg a nyugdíjbiztosítások legfontosabb ösztönzője, a 20%-os adójóváírás, így a klasszikus konstrukciók helyett felértékelődhetnek a rugalmas, biztosítási alapú megtakarítások. Az érintett nők a felszabaduló jövedelmük akár 40%-át is megtakarításra fordíthatják – ami új befektetési mintákat hozhat a piacra.

A megtakarítások szerepe a magyar háztartások pénzügyi stabilitásában az elmúlt években látványosan felértékelődött. A lakosság a korábbiaknál jóval tudatosabban tervezi meg pénzügyeit, részben a gazdasági környezet gyorsan változó kockázatai, részben a jövedelmi bizonytalanságok miatt. A megtakarítás ma már nem pusztán befektetési kérdés, hanem stratégiai döntés arról, hogyan teremthető hosszú távú biztonság egy kiszámíthatatlan környezetben.

A Groupama legfrissebb kutatása is alátámasztja ezt az irányváltást: a hozammaximalizálás helyett a kiszámíthatóság, az átlátható költségszerkezet és a rugalmasság dominál. Füzes Edit, a Groupama Biztosító személybiztosítási termékmenedzsment vezetője szerint az elmúlt években megjelent kockázatok – a járvány, a háborús környezet, az infláció és a tartósan magas kamatok – egyértelműen felértékelték a stabil, könnyen érthető konstrukciókat, és

egyre több ügyfél keres olyan megtakarítást, amely együtt mozog az élethelyzetek változásaival.

Milyen megtakarítást választanak a SZJA-mentes nők?

A hosszú távú megtakarítási döntéseket az előttünk álló években a szabályozási környezet is jelentősen formálhatja. A többgyermekes anyák SZJA-mentessége mellé 2026. január 1-jétől csatlakozik a 40 év alatti, kétgyermekes nők köre is; a tervek szerint pedig a kedvezmény később további korosztályokra is kiterjedhet. Bár ez első ránézésre jövedelemnövelő lépésnek tűnik, a nyugdíjmegtakarítások piacán is komoly átrendeződést indíthat el.

A nyugdíjbiztosítások legfontosabb pénzügyi előnye ugyanis az évi 20%-os adójóváírás, amely érdemben növeli a megtakarítás hozamát. Az SZJA-mentes ügyfelek azonban ezt a kedvezményt nem tudják érvényesíteni, hiszen nincs olyan adójuk, amely terhére azt visszaigényelhetnék, így a termék elveszíti egyik fő vonzerejét. A klasszikus, 15-20 éves konstrukciók pedig éppen a hosszú távú elköteleződésre építenek – ami adójóváírás nélkül sokkal kevésbé indokolható, különösen egy fiatalabb, változó élethelyzetű ügyfélkör számára. A kutatás szerint a kedvezménnyel érintett csoport

a felszabaduló jövedelme átlagosan 38%-át tervezi megtakarítani.

Ők azonban megosztottak abban, hogy adójóváírás hiányában mennyire vonzóak számukra a klasszikus nyugdíjtermékek: több mint egyharmaduk kevésbé tartja vonzónak ezeket, ugyanakkor negyedük úgy látja, hogy a magasabb nettó jövedelem önmagában növelheti a megtakarítási kedvet.

A rugalmas megtakarításokat keressük

Ebben a változó piaci és szabályozási környezetben a rugalmas, biztosítási alapú megtakarítások kerülhetnek előtérbe. Ezek nem kapcsolódnak adójóváíráshoz, így nem függenek a személyi jövedelemadó fizetésétől, és nem járnak merev, hosszú távú elköteleződéssel. A díjfizetés ritmusát és mértékét az ügyfél alakíthatja, szükség esetén pedig a megtakarított összeg büntetés nélkül hozzáférhető. A nagyobb pénzügyi kontroll és kiszámíthatóság emiatt azok számára különösen vonzó, akik változó élethelyzetben szeretnének megtakarítani. Füzes Edit szerint a trend egyértelmű:

a megtakarítók jelentős része ma már nem szeretne évekre rögzített konstrukciókhoz kötődni; a pénzügyi életpályák helyett a rugalmas felhalmozás logikája vált elsődlegessé.

A rugalmasság két dimenzióban is fontos: a befizetések dinamikájában és a felhalmozott összeghez való hozzáférésben. „Ha valakinek a tervezettnél korábban van szüksége a pénzre, ennek nem szabad, hogy akadálya vagy többletköltsége legyen” – tette hozzá.

A piaci igényekhez igazodva több biztosító is elindította saját rugalmas megtakarítási konstrukcióit. A Groupama négy évvel ezelőtt vezette be a Next megtakarítást, amely átlátható költségszerkezetet, változatos díjfizetési lehetőségeket és többféle – biztonságosabb és kockázatosabb – befektetési opciót kínál.

Új prioritások a magyar háztartásokban

A megtakarítók céljai is jelentősen átalakultak. Az életkezdéssel kapcsolatos kiadások – taníttatás, lakáscél, fiatalok indulótőkéje – továbbra is meghatározók, ugyanakkor egyre nagyobb hangsúlyt kap a váratlan helyzetekre való felkészülés és az egészségügyi tartalék. Élethelyzettől függően természetesen változnak a prioritások: fiatal családoknál a gyermekek támogatása dominál, míg stabilabb élethelyzetben egyre gyakoribb a nyugdíjcélú előtakarékosság.

A Groupama kutatása egy új, erősödő tendenciára is rávilágít: egyre többen ajándékoznak megtakarítást. A lakosság mintegy egyharmada már adott olyan ajándékot, amely hosszú távon is megőrzi az értékét, legyen szó unoka születéséről, életkezdés támogatásáról vagy nagyobb jövőbeni célok finanszírozásáról. A klasszikus értékőrző ajándékok – például ékszerek vagy befektetési arany – mellett egyre népszerűbbé válnak a pénzügyi tudatosságot tükröző megoldások, elsősorban a megtakarítási formákhoz kapcsolódó indulótőkék.

A személyes biztonságérzet és az online kényelem is fontos

A Covid-19 okozta sokk jelentősen átformálta a lakosság biztosítási szemléletét. A pandémia idején sok háztartás először szembesült azzal, hogy miközben különböző értékeik – autó, telefon, ingatlan – többnyire biztosítva vannak, saját maguk gyakran nem rendelkeznek megfelelő személyes biztosítási védelemmel.

Ez a felismerés érezhető keresletnövekedést eredményezett az élet- és haláleseti biztosítások iránt,

és a biztosítók tapasztalatai szerint a megnövekedett tudatosság azóta is tartósan fennmaradt.

A digitalizáció előretörése ellenére a megtakarítók többsége továbbra is igényli a személyes tanácsadást: a kutatás szerint 56% inkább szakemberrel egyeztet, míg 44% saját maga intézi online az ügyeket. A gyermekes háztartások és a fiatalabb ügyfelek körében átlag feletti az online csatornák iránti igény. A két preferencia azonban nem zárja ki egymást, az összetettebb döntésekhez gyakran szükséges a személyes konzultáció, míg egyszerűbb ügyintézésnél az online megoldás számít alapvető elvárásnak.

Az új fogyasztói elvárások pedig látványos piaci eredményekben csapódtak le. A Groupama 2025 első félévében 64%-kal növelte életbiztosítási díjbevételét, miközben a teljes életbiztosítási piac ennél jóval visszafogottabban, 38%-kal bővült. A társaság piaci részesedése így fél év alatt több mint két százalékponttal, 14,1%-ra nőtt.

