Keményen beleszálltak egymásba a Donald Trump székére hajtók: saját pártjából vádolják "arcátlan hazugsággal" Kamala Harrist

Harris a 107 nap (107 Days) című kötetében azt állította, hogy az alelnökjelölti interjún Shapiro gyorsan kezébe vette a beszélgetés irányítását, és leszögezte, hogy "minden döntésnél a szobában akar lenni".
Ezt leírta a könyvében? Ez teljesen baromság. Bizton mondhatom, hogy a beszámolója arcátlan hazugság
- reagált Pennsylvania demokrata kormányzója.
Az interjút készítő újságíró erre felhozta, hogy Harris szerint Shapiro a beszélgetés során rákérdezett a washingtoni alelnöki rezidencia méretére is, és hogy oda kölcsönözhetne-e műalkotásokat Pennsylvaniából. Shapiro erre azt felelte, hogy bárki feltenne ilyen kérdéseket, "ha valaki partnerségről és közös munkáról beszélnek neki".
Arra a felvetésre, hogy Harris részéről elárulva érzi-e magát,
Shapiro hirtelen felcsattant,
majd azt mondta Joe Biden volt alelnökéről, hogy
könyveket akar eladni, és a saját hátsóját védi. Nem kellene azt mondanom, hogy a hátsóját védi. Ez nem helyénvaló. Könyveket akar eladni. Pont.
Shapirót és Harrist egyaránt a 2028-as elnökválasztás lehetséges demokrata indulói között tartják számon, egyebek mellett Gavin Newsom kaliforniai kormányzó és Pete Buttigieg volt közlekedési miniszter mellett.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
