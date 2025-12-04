  • Megjelenítés
Keményen beleszálltak egymásba a Donald Trump székére hajtók: saját pártjából vádolják
Keményen beleszálltak egymásba a Donald Trump székére hajtók: saját pártjából vádolják "arcátlan hazugsággal" Kamala Harrist

Josh Shapiro pennsylvaniai kormányzó szerint Kamala Harris volt alelnök "arcátlan hazugságokat" ír róla a nemrég megjelent könyvében - szemlézte a Hill a tavaly alelnökjelölt-esélyesként számon tartott Shapiro interjúját az Atlantic magazinnal. A 2024-es demokrata elnökjelölt végül nem a rámenős benyomást keltő Shapirót választotta maga mellé, hanem Tim Walz minnesotai kormányzót.

Harris a 107 nap (107 Days) című kötetében azt állította, hogy az alelnökjelölti interjún Shapiro gyorsan kezébe vette a beszélgetés irányítását, és leszögezte, hogy "minden döntésnél a szobában akar lenni".

Ezt leírta a könyvében? Ez teljesen baromság. Bizton mondhatom, hogy a beszámolója arcátlan hazugság

- reagált Pennsylvania demokrata kormányzója.

Az interjút készítő újságíró erre felhozta, hogy Harris szerint Shapiro a beszélgetés során rákérdezett a washingtoni alelnöki rezidencia méretére is, és hogy oda kölcsönözhetne-e műalkotásokat Pennsylvaniából. Shapiro erre azt felelte, hogy bárki feltenne ilyen kérdéseket, "ha valaki partnerségről és közös munkáról beszélnek neki".

Arra a felvetésre, hogy Harris részéről elárulva érzi-e magát,

Shapiro hirtelen felcsattant,

majd azt mondta Joe Biden volt alelnökéről, hogy

könyveket akar eladni, és a saját hátsóját védi. Nem kellene azt mondanom, hogy a hátsóját védi. Ez nem helyénvaló. Könyveket akar eladni. Pont.

Shapirót és Harrist egyaránt a 2028-as elnökválasztás lehetséges demokrata indulói között tartják számon, egyebek mellett Gavin Newsom kaliforniai kormányzó és Pete Buttigieg volt közlekedési miniszter mellett.

Megtámadták Oroszországot: tűz alá került az orosz főváros - Megszólalt a polgármester
Felbukkantak az oroszok Liman kapujában, támadás érte Moszkvát - Percről percre az ukrán frontról csütörtökön
Sokasodnak a jelek, hogy egy katonai invázió készül a feszült térségben: már a dátum is megvan
