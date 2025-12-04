  • Megjelenítés
Trump bejelentése után szárnyra kaptak az európai autógyártók részvényei
Emelkednek az európai autógyártók részvényei, miután Donald Trump a Biden-adminisztráció üzemanyag-takarékossági szabályainak jelentős enyhítését javasolta - írta meg a Reuters.

Az európai autógyártók papírjai 2,5-5%-kal drágultak a mai kereskedésben.

Az emelkedést az váltotta ki, hogy Donald Trump amerikai elnök javaslatot tett a Joe Biden által véglegesített üzemanyag-takarékossági előírások jelentős enyhítésére. A Trump-adminisztráció szerint a módosítások csökkentenék a fogyasztói költségeket, és megkönnyítenék a benzines autók értékesítését.

  • A Porsche 4,5%-ot,
  • a Mercedes-Benz 4,1%-ot,
  • a Stellantis 3,8%-ot,
  • a Volkswagen 3,8%-ot,
  • a BMW 3,6%-ot,
  • a Volvo Cars 2,6%-ot emelkedett.

A Stellantis vezérigazgatója, Antonio Filosa közölte, hogy együttműködésre számít az amerikai közlekedésbiztonsági hatósággal (NHTSA) "környezetileg felelős politikák" kidolgozásában, amelyek "lehetővé teszik, hogy ügyfeleink megfizethető áron válasszák ki a számukra megfelelő járműveket".

A Volvo Cars közölte, hogy még túl korai találgatni a szabályozás esetleges módosításának következményeiről. A vállalat célja, hogy teljesen elektromos autógyártóvá váljon, és 2040-re elérje a nettó zéró üvegházhatásúgáz-kibocsátást. Ugyanakkor az év elején jelezte: több hibrid modell amerikai gyártását is megkezdi; az egyik akár 2029-ben indulhat.

Az Equita elemzője, Martino De Ambroggi szerint a javaslat nem volt váratlan,

és összességében pozitív hatással lehet a szektorra.

Felhívta a figyelmet azokra a hírekre is, amelyek szerint az Európai Unió enyhítheti vagy jelentősen módosíthatja a 2035-ös elektrifikációs célokat.

Iparági források szerint az Európai Bizottság késleltetheti az autóiparnak szánt uniós támogatási csomag bejelentését. Ettől a gyártók azt remélik, hogy tartalmazhatja a 2035-re tervezett, a belső égésű motorok új értékesítését tiltó szabály felülvizsgálatát.

