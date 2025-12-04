  • Megjelenítés
Az esélytelenek nyugalmával várta az orosz MiG-29-es a hajszálpontos csapást – Videón a nem mindennapi akció
Az esélytelenek nyugalmával várta az orosz MiG-29-es a hajszálpontos csapást – Videón a nem mindennapi akció

Az ukrán katonai hírszerzés különleges egysége megsemmisített egy orosz MiG-29-es vadászrepülőgépet a megszállt Krím félszigeten – írja az Ukrinform.

Az esetről videót is közzétettek, melyen jól látszik, hogy vélhetően

egy drón éppen telibe találja a Kacsa repülőtéren lévő vadászgépet.

Ugyanezen az éjjel a különleges egység egy Szimferopolhoz közeli repülőtéren megsemmisített egy radarkomplexumot. Az akció szintén látható a videóban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

