Zöldenergiára váltanak a lengyel EV-töltők

A partnerség célja az elektromos töltőinfrastruktúra gyors térnyerésének támogatása Lengyelországban.
A MET Polska fő profilja a végfelhasználók (KKV-k és nagyipari fogyasztók) villamosenergiával és földgázzal való ellátása. A MET Csoport leányvállalata 2025. novemberében írt alá egyéves szerződést a lengyel Elomoto e-töltőállomásainak zöldenergia-ellátásáról.
a zöldenergia értékesítése 2026. januárban indul.
„Hivatalosan is megkezdjük együttműködésünket az Elomotóval, amely új mércét állít az e-mobilitási piacon. A megoldásunk nem csak az eszközeik fejlesztését segíti, hanem jelentősen hozzájárul a piac növekedésének felgyorsításához is Lengyelországban. A MET Polska számára fontos, hogy aktívan részt vehet az ország energiaátmenetében és a modern infrastruktúra kiépítésében” - hangsúlyozta Robert Matuszewski, a MET Polska értékesítési igazgatója.
Az Elomoto 2023 óta van jelen a lengyel piacon, jelenleg több mint 50 nyilvánosan hozzáférhető EV-töltőpontot üzemeltet. A vállalat tervei szerint havonta három-négy új töltővel bővíti országos hálózatát. A töltők lakóövezetekben, szállodák, irodaházak, sportlétesítmények közelében találhatók.
Célunk, hogy 2030-ra 1000 töltőpontot üzembe helyezzünk országszerte. Ennek eléréséhez szükségünk van olyan megbízható partnerek támogatására, mint a MET Polska. A zöldenergia fix ára stabilitást és kiszámíthatóságot biztosít számunkra, ami kulcsfontosságú az üzletfejlesztéshez és a helyi portfóliónk bővítéséhez
- tette hozzá Michał Suska, az Elomoto vezérigazgatója. „Eddig 150 töltőponthoz biztosítottunk területet, de aktívan keresünk további helyszíneket is, ahol saját forrásból finanszírozott, nyilvánosan hozzáférhető töltőket telepítünk" - tette hozzá.
Címlapkép forrása: MET Csoport
