  • Megjelenítés
Putyint teszi felelőssé egy brit jelentés az idegméreggel megölt nő haláláért
Globál

Putyint teszi felelőssé egy brit jelentés az idegméreggel megölt nő haláláért

Portfolio
Egy brit nyilvános vizsgálat arra jutott, hogy Vlagyimir Putyin rendelte el a salisbury-i mérgezést - írja a Telegraph.

A Lord Hughes által vezetett, Dawn Sturgess halálának körülményeit feltáró nyilvános eljárás megállapította, hogy a 2018 márciusában Szergej Szkripal ellen végrehajtott novicsok-támadás nem pusztán megtorlás volt. Az orosz vezetés erődemonstrációjának szánták a nemzetközi és a hazai közönség számára.

A jelentés szerint az orosz ügynökök "megdöbbentően felelőtlen" módon vittek be egy rendkívül toxikus idegmérget egy forgalmas városba a később elhibázott merénylet során.

A 44 éves Dawn Sturgess azt követően halt meg, hogy érintkezett egy novicsokkal szennyezett, Nina Ricci mintaparfümös flakonnal. A palackot az orosz ügynökök a méreg tárolására használták, majd Szkripal megcélzása után hátrahagyták. A flakont négy hónappal később Charlie Rowley találta meg, aki odaadta a barátnőjének.

A jelentés végrehajtókként Alekszandr Petrov és Ruszlan Bosirov orosz ügynököket nevezi meg, akik együtt utaztak Salisburybe a műveletre. Hughes lord szerint Petrov és Bosirov, a GRU-s feletteseik, valamint a művelet jóváhagyói – egészen az általa megjelölt Putyin elnökig – megdöbbentően felelőtlenül jártak el.

Még több Globál

Hiánypótló elemzés érkezett: kevés a hely Magyarországon, mégis óriási a megújulóenergia-potenciál

Felbukkantak az oroszok Liman kapujában, támadás érte Moszkvát - Percről percre az ukrán frontról csütörtökön

Zöldenergiára váltanak a lengyel EV-töltők

A dokumentum szerint kizárólag ők viselik a morális felelősséget Sturgess haláláért.

A bíró úgy találta, hogy a Szkripallal szembeni kockázat a támadás előtt nem indokolta volna a személyazonosság megváltoztatásának kikényszerítését. Noha Szkripal nem vett fel álnevet és nyíltan élt a wiltshire-i városban, ésszerűtlen lett volna elvárni tőle bármiféle normális élet feladását. A csütörtökön nyilvánosságra hozott jelentés szerint a Szkripal ellen irányuló merénylet közvetlenül vezetett Sturgess halálához, miután a nő akaratán kívül magára fújta a novicsokot a mintaparfümös flakonból.

Hughes lord szerint valószínűtlen, hogy a támadás elkerülhető lett volna további biztonsági intézkedésekkel, például névváltoztatással, a családi kapcsolatok megszakításával vagy a normális élet teljes feladásával. Úgy fogalmazott: egy ilyen, újszerű fegyverrel – halálos idegméreggel – végrehajtott akciót csak az akadályozhatott volna meg, ha Szkripalt teljesen elrejtik a nyilvánosság elől. Erre azonban csak akkor lett volna alap, ha az Egyesült Királyság területén bekövetkező merénylet kockázata magasnak minősül; 2018 előtt erre semmi nem utalt.

Hozzátette: álnéven élni bonyolult, és könnyen lelepleződhet az alany, ráadásul Szkripal személyisége sem volt alkalmas erre. Mindez csak az ő beleegyezésével valósulhatott volna meg, amelyet nyilvánvalóan nem adott volna meg.

A részben titokban – és a nyilvánosság számára hozzáférhetetlen módon – lefolytatott eljárás során Szkripal közölte, hogy Salisburyben meglehetősen biztonságban érezte magát, és nem látta szükségét az álnév felvételének. Ugyanakkor az ellene irányuló kísérletért az orosz elnököt tette felelőssé.

A sikertelen merénylet után ő és lánya – akit szintén megfertőzött az idegméreg – ismeretlen országba költözött, és jelenleg álnéven élnek.

A 8,3 millió font költségű nyilvános vizsgálat nem fogalmazott meg érdemi bírálatot a brit titkosszolgálatokkal vagy a rendőrséggel szemben. A 173 oldalas jelentés rögzíti, hogy Sturgess a novicsok belégzését követően perceken belül kómába esett, és nyolc nappal később hipoxiás iszkémiás agykárosodás és koponyán belüli agyvérzés következtében hunyt el.

Kapcsolódó cikkünk

Fellélegezhetnek az autósok: Amerika időlegesen megkegyelmezett az orosz olajszektornak

Robbanásra kész lázadás fortyog Donald Trump pártjában: hamarabb összeomolhat a hatalma, mint gondolták?

A háború árnyékában: ilyen az ukrán demográfiai katasztrófa

Kimondta Vlagyimir Putyin: ez a terület mindenképpen Oroszországé lesz, ha máshogy nem megy, fegyverrel

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

2025. december 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Felbukkantak az oroszok Liman kapujában, támadás érte Moszkvát - Percről percre az ukrán frontról csütörtökön
Bejelentette Oroszország: sokkoló válaszcsapást terveznek – Ez egész Európát meg fogja lepni
Megtámadták Oroszországot: tűz alá került az orosz főváros - Megszólalt a polgármester
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility