Putyint teszi felelőssé egy brit jelentés az idegméreggel megölt nő haláláért

A Lord Hughes által vezetett, Dawn Sturgess halálának körülményeit feltáró nyilvános eljárás megállapította, hogy a 2018 márciusában Szergej Szkripal ellen végrehajtott novicsok-támadás nem pusztán megtorlás volt. Az orosz vezetés erődemonstrációjának szánták a nemzetközi és a hazai közönség számára.

A jelentés szerint az orosz ügynökök "megdöbbentően felelőtlen" módon vittek be egy rendkívül toxikus idegmérget egy forgalmas városba a később elhibázott merénylet során.

A 44 éves Dawn Sturgess azt követően halt meg, hogy érintkezett egy novicsokkal szennyezett, Nina Ricci mintaparfümös flakonnal. A palackot az orosz ügynökök a méreg tárolására használták, majd Szkripal megcélzása után hátrahagyták. A flakont négy hónappal később Charlie Rowley találta meg, aki odaadta a barátnőjének.

A jelentés végrehajtókként Alekszandr Petrov és Ruszlan Bosirov orosz ügynököket nevezi meg, akik együtt utaztak Salisburybe a műveletre. Hughes lord szerint Petrov és Bosirov, a GRU-s feletteseik, valamint a művelet jóváhagyói – egészen az általa megjelölt Putyin elnökig – megdöbbentően felelőtlenül jártak el.

A dokumentum szerint kizárólag ők viselik a morális felelősséget Sturgess haláláért.

A bíró úgy találta, hogy a Szkripallal szembeni kockázat a támadás előtt nem indokolta volna a személyazonosság megváltoztatásának kikényszerítését. Noha Szkripal nem vett fel álnevet és nyíltan élt a wiltshire-i városban, ésszerűtlen lett volna elvárni tőle bármiféle normális élet feladását. A csütörtökön nyilvánosságra hozott jelentés szerint a Szkripal ellen irányuló merénylet közvetlenül vezetett Sturgess halálához, miután a nő akaratán kívül magára fújta a novicsokot a mintaparfümös flakonból.

Hughes lord szerint valószínűtlen, hogy a támadás elkerülhető lett volna további biztonsági intézkedésekkel, például névváltoztatással, a családi kapcsolatok megszakításával vagy a normális élet teljes feladásával. Úgy fogalmazott: egy ilyen, újszerű fegyverrel – halálos idegméreggel – végrehajtott akciót csak az akadályozhatott volna meg, ha Szkripalt teljesen elrejtik a nyilvánosság elől. Erre azonban csak akkor lett volna alap, ha az Egyesült Királyság területén bekövetkező merénylet kockázata magasnak minősül; 2018 előtt erre semmi nem utalt.

Hozzátette: álnéven élni bonyolult, és könnyen lelepleződhet az alany, ráadásul Szkripal személyisége sem volt alkalmas erre. Mindez csak az ő beleegyezésével valósulhatott volna meg, amelyet nyilvánvalóan nem adott volna meg.

A részben titokban – és a nyilvánosság számára hozzáférhetetlen módon – lefolytatott eljárás során Szkripal közölte, hogy Salisburyben meglehetősen biztonságban érezte magát, és nem látta szükségét az álnév felvételének. Ugyanakkor az ellene irányuló kísérletért az orosz elnököt tette felelőssé.

A sikertelen merénylet után ő és lánya – akit szintén megfertőzött az idegméreg – ismeretlen országba költözött, és jelenleg álnéven élnek.

A 8,3 millió font költségű nyilvános vizsgálat nem fogalmazott meg érdemi bírálatot a brit titkosszolgálatokkal vagy a rendőrséggel szemben. A 173 oldalas jelentés rögzíti, hogy Sturgess a novicsok belégzését követően perceken belül kómába esett, és nyolc nappal később hipoxiás iszkémiás agykárosodás és koponyán belüli agyvérzés következtében hunyt el.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images