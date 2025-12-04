Zuhan a gázár Európában – erre senki sem számított

A gyengülés első pillantásra meglepő, mivel a hőmérséklet több országban is jócskán az átlag alatt alakul, és a gáztárolók töltöttsége sem nevezhető kedvezőnek. November végén az uniós készletek mindössze 75 százalékon álltak, ami mintegy tíz százalékponttal marad el az ötéves átlagtól, míg Németországban, az EU legnagyobb gázpiacán a szintek még ennél is alacsonyabbak, mindössze 67 százalékosak, ami húsz százalékkal rosszabb a szezonális normánál - írja az euronews.
A piaci mozgás hátterében azonban egyértelműen az Atlanti-óceán túloldalán zajló folyamatok állnak. Az Egyesült Államok a cseppfolyósított földgáz (LNG) exportjának növelésével lényegében elárasztotta Európát.
A Kpler adatai szerint
idén az európai LNG-import 56 százaléka már az USA-ból érkezett.
Az ázsiai kereslet egyelőre visszafogott, így az amerikai szállítmányok elsődlegesen Európát célozzák, ami enyhíti az ellátási félelmeket, és stabilizálja, sőt lefelé tolja az árakat. Ennek eredményeként történelmi mélypontra szűkült az európai és az amerikai gázárak közötti különbség.
A Goldman Sachs elemzői szerint a mostani tendencia nem átmeneti jelenség, hanem akár az évtized végéig is elkísérheti az európai piacokat. Samantha Dart, a befektetési bank vezető energiaelemzője arra számít, hogy a bővülő globális LNG-kínálat tovább puhítja majd az árakat:
2027-re akár a 20 euró/megawattóra szint is elérhető lehet Európában, míg 2028-ra vagy 2029-re 12 euró/megawattórára is süllyedhet az ár.
Dart ugyanakkor arra is figyelmeztet, hogy az évtized végéhez közeledve az Egyesült Államoknak döntenie kell, hogyan osztja el az exportot Európa és Ázsia között. Amennyiben az amerikai szállítmányok inkább Ázsiát részesítik előnyben, az európai árak ismét gyorsan emelkedhetnek, akár a 30 euró/megawattórás szintig is.
Összességében tehát az idei tél eddig kedvezőbb képet mutat az energiapiacokon, mint amire az alacsonyabb készletszintek és a hideg idő alapján számítani lehetett volna. A gázellátási félelmek csillapodtak, a piac stabil, és az amerikai LNG-n érkező kínálat kulcsszerepet játszik abban, hogy az európai árak továbbra is jóval az energiaválság alatti szinteken maradjanak. A helyzet ugyanakkor törékeny: az Egyesült Államok exportstratégiája és az időjárási körülmények továbbra is döntő szerepet játszanak majd abban, hogy a gázárak milyen irányt vesznek a következő hónapokban és években.
A címlapkép illusztráció.
