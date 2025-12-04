  • Megjelenítés
Nagy bevásárlást tartott a Mol, megnégyszerezte a napenergia portfólióját
Nagy bevásárlást tartott a Mol, megnégyszerezte a napenergia portfólióját

A Mol csütörtökön közölte, hogy megállapodott a Polsolar Kft.-vel a mezőcsáti naperőmű-portfóliójának megvásárlásáról - olvasható a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján.

A naperőművek együttes kapacitása 304 megawatt,

amellyel a társaság megnégyszerezi napenergia portfólióját.

Az ügyletben meghatározott cégérték körülbelül 118 milliárd forint. A nettó adósság és egyéb kiigazítások után 64 milliárd forint készpénzes kifizetés történik az eladónak (a Polsolar Kft. részvényeiért és tagi kölcsönéért együtt), év végi zárással számolva - olvasható a közleményben.

Az eszközök a magyarországi „KÁT” kötelező átvételi tarifarendszerben működnek, a KÁT-engedélyeik 2048-ig érvényesek.

Az ügylet várhatóan 2026 első negyedévében zárul, a hatósági jóváhagyások függvényében.

A Mol azt is közölte, hogy "a projekt már bizonyította, hogy évente körülbelül 38 millió dollár EBITDA-t képes termelni.

