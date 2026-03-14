  • Megjelenítés
Súlyos amerikai veszteségekről jött hír – Donald Trump megtörte a csendet, elmagyarázta, mi történt valójában
Globál

Portfolio
Az amerikai Wall Street Journal tegnap arról írt: egy szaúdi légitámaszponton öt amerikai légi üzemanyag-utántöltő repülőgépet ért iráni dróntalálat – Donald Trump Truth Social oldalán tisztázta a helyzetet.

Trump a poszt nagy részében a sajtót kritizálja, álhírgyárosoknak nevezi az amerikai újságírókat, akik beszámoltak arról, hogy iráni drónok öt amerikai légi üzemanyag-utántöltő repülőgépet találtak el a Prince Sultan légibázison, Szaúd-Arábiában.

Trump közli ugyanakkor:

a bázist Irán valóban eltalálta és öt repülőgép tényleg sérülést szenvedett.

Az elnök tisztázza: a kár nem súlyos, az ötből négy repülőgépet már megjavítottak, egy ötödiket pedig még szerelnek.

Még több Globál

Az iráni olajtermelés szívét támadta az Egyesült Államok, Trump nemzetközi koalíciót küld a Hormuzi-szorosra - Híreink az iráni háborúról szombaton

Meglepő tervvel ámítja a világot Elon Musk, a fizika törvényei azonban közbeszólhatnak

Bejelentette Donald Trump: megoldódhat a krízis a Hormuzi-szoroson – Nemzetközi koalíciót mozgósít az elnök

A Wall Street Journal egyébként nem írta azt, hogy gépek megsemmisültek volna - Trump főleg azért kritizálja a lapokat, mert szerinte ezt tették.

Kapcsolódó cikkünk

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Bekövetkezett, amitől sokan tartottak: célba vették az egyik utolsó működő olajkikötőt a Hormuzi-szoros közelében
Az iráni olajtermelés szívét támadta az Egyesült Államok, Trump nemzetközi koalíciót küld a Hormuzi-szorosra - Híreink az iráni háborúról szombaton
Lángok az amerikai repülőgép-hordozón, robbanások európai bázisokon, vérdíjat tűztek ki az ajatollah fejére - Híreink a közel-keleti harcokról pénteken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility