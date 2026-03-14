Súlyos amerikai veszteségekről jött hír – Donald Trump megtörte a csendet, elmagyarázta, mi történt valójában

Az amerikai Wall Street Journal tegnap arról írt: egy szaúdi légitámaszponton öt amerikai légi üzemanyag-utántöltő repülőgépet ért iráni dróntalálat – Donald Trump Truth Social oldalán tisztázta a helyzetet.

Trump a poszt nagy részében a sajtót kritizálja, álhírgyárosoknak nevezi az amerikai újságírókat, akik beszámoltak arról, hogy iráni drónok öt amerikai légi üzemanyag-utántöltő repülőgépet találtak el a Prince Sultan légibázison, Szaúd-Arábiában.

Trump közli ugyanakkor:

a bázist Irán valóban eltalálta és öt repülőgép tényleg sérülést szenvedett.

Az elnök tisztázza: a kár nem súlyos, az ötből négy repülőgépet már megjavítottak, egy ötödiket pedig még szerelnek.

A Wall Street Journal egyébként nem írta azt, hogy gépek megsemmisültek volna - Trump főleg azért kritizálja a lapokat, mert szerinte ezt tették.