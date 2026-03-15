Irán szomszédainak és ellenségeinek üzent az ország egyik vezető diplomatája

Irán szaúd-arábiai nagykövete a Reuters hírügynökségnek nyilatkozva kijelentette: Teherán és az Arab-öböl menti államok kapcsolatát alaposan felül kell vizsgálni az Irán elleni amerikai–izraeli háború fényében. A diplomata egyúttal sürgette a külső hatalmak térségbeli befolyásának visszaszorítását - írja a Reuters.

Alireza Enájati nagykövet vasárnap írásban válaszolt arra a kérdésre, hogy aggasztja-e a háború diplomáciai kapcsolatokra gyakorolt hatása. "

Szomszédok vagyunk, nem lehetünk meg egymás nélkül

- fogalmazott a diplomata. Enájati szorosabb együttműködésre szólította fel az Öböl-menti Együttműködési Tanács hat tagállamát, valamint Irakot és Iránt. Hozzátette: az elmúlt öt évtized eseményei a térségen belüli kirekesztő szemlélet, valamint a külső hatalmaktól való túlzott függés következményei.

A háború február 28-ai kirobbanása óta az Arab-öböl menti államokat több mint kétezer rakéta- és dróncsapás érte.

A támadások célpontjai között amerikai diplomáciai létesítmények és katonai támaszpontok mellett kritikus olajipari infrastruktúrák, kikötők, repülőterek, szállodák, valamint lakó- és irodaépületek is szerepeltek. A csapások a legsúlyosabban az Egyesült Arab Emírségeket érintették, amely még 2020-ban normalizálta kapcsolatait Izraellel.

Bár valamennyi Öböl-menti arab állam érintett volt, és mindegyikük elítélte Iránt, elemzők és regionális források szerint a színfalak mögött az Egyesült Államokkal szemben is egyre nő az elégedetlenség. Ennek oka, hogy Washington egy olyan háborúba sodorta a térséget, amelyet az ottani országok nem támogatnak.

Szaúd-Arábiában a támadások főként a keleti olajtermelő régiót, a Rijádtól keletre fekvő, amerikai erőket befogadó Szultán herceg légitámaszpontot, valamint a szaúdi főváros nyugati szélén található diplomáciai negyedet érték. Enájati tagadta, hogy Irán lenne a felelős a szaúdi olajipari létesítmények, köztük a Rász Tanúra finomító és a Sajba olajmező elleni támadásokért.

"Irán nem felelős ezekért a csapásokért. Ha mi hajtottuk volna végre őket, azt be is jelentettük volna" - szögezte le a nagykövet. Hozzátette, hogy Teherán kizárólag amerikai és izraeli célpontokat támad, azt viszont nem közölte, hogy kik állhatnak az akciók hátterében.

A nagykövet hangsúlyozta, hogy személyesen is folyamatos kapcsolatban áll a szaúdi tisztségviselőkkel, a kétoldalú viszony pedig számos területen "természetes mederben halad". Külön kiemelte Rijád együttműködését a zarándoklatot teljesítő iráni állampolgárok hazatérésének megkönnyítésében, valamint az orvosi segítségnyújtásban. Elmondása szerint Teherán folyamatosan egyeztet arról a szaúdi álláspontról, amelynek értelmében az arab ország szárazföldi, tengeri és légi területét nem használhatják fel az Irán elleni támadásokhoz.

Enájati azt az üzenetet küldte az Öböl-menti államoknak, hogy a háborút "

rájuk és a térségre kényszerítették.

A konfliktus rendezése érdekében szerinte az Egyesült Államoknak és Izraelnek azonnal le kell állítania a támadásokat. Kiemelte továbbá, hogy a regionális országokat nem szabad bevonni a harcokba, emellett pedig nemzetközi garanciákat kell biztosítani az újabb háborúk megelőzésére.

