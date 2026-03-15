Kijózanító bejelentést tett Izrael: még "ezernyi célpont" megtámadását tervezi Iránban

MTI
Az izraeli hadsereg még legalább három hétig tervezi a harcot Irán ellen - közölte Efi Defrin katonai szóvivő vasárnap.

Szavai szerint Iránban még "ezernyi célpont" van, amelyet az izraeli hadsereg támadni kíván. Hozzátette, hogy az Egyesült Államokkal egyeztetve az izraeli hadsereg

arra is felkészült, hogy a harcok az idén április elejére eső pészah ünnep után is folytatódjanak.

Izrael célja az iráni rezsim jelentős meggyengítése.

A háború kezdete óta a légierő mintegy négyszáz támadási hullámot hajtott végre Irán középső és nyugati részén. Ezek a támadások a rezsim infrastruktúrájának felszámolására, valamint a támadó- és védelmi rendszereket és a védelmi ipart működtetőket vették célba.

Az izraeli tűzoltóság közölte, hogy az Iránból indított egyik vasárnapi rakétatámadás után hat becsapódási helyszínt azonosítottak Izrael középső részén. Hármat Ramat-Ganban, kettőt Bné-Berakban és egyet Tel-Avivban. Azt gyanítják, hogy Irán kazettás robbanófejű rakétákat vetett be.

A Bné-Berakban becsapódott lövedék könnyebben megsebesített egy 60 év körüli férfit. "Súlyosan megrongálódott az épület, és sok betört üveg hevert a földön. Nagy erőkkel dolgozunk a helyszínen, és folytatjuk a kutatást, hogy megbizonyosodjunk róla, nincs-e több sérült" - jelentette az egyik mentős.

A mentőszolgálat szerint a lökéshullámok további három embert sebesítettek meg könnyebben, egy idősebb férfit Ramat-Ganban és két nőt Petah-Tikván. Két férfi Tel-Aviv déli részén sebesült meg könnyebben egy iráni rakétatámadásban.

Az egészségügyi minisztérium közölte, hogy a háború kezdete óta 3195 embert szállítottak kórházba, közülük jelenleg 81-en vannak még kórházi ellátásban. Közülük egy ember életveszélyes állapotban van, kilencen súlyos sérülést, tízen közepesen súlyos, hatvanan könnyű sebesüléseket szenvedtek, egyikük állapotát pedig még értékelik.

A minisztérium azt is közölte, hogy

szombat reggeltől vasárnap reggelig 108 sebesült érkezett a kórházakba.

Az izraeli hadseregnél tagadták azt az amerikai jelentést, miszerint fogytán vannak Izraelben az elfogórakéták. "Jelenleg nincs probléma az elfogórakéták készletével" - közölték a szóvivők. "Hosszú harcra készültünk fel. Folyamatosan figyelemmel kísérjük a helyzetet" - tették hozzá.

Gideon Szaár izraeli külügyminiszter a hétvégén kijelentette, hogy Izrael "

a közeljövőben nem tervez közvetlen tárgyalásokat a libanoni kormánnyal

Véleménye szerint Izrael elvárja, hogy a libanoni kormány "jelentős lépéseket tegyen" a Hezbollah ellen, hogy megakadályozza az Izrael elleni támadásokat.

Parlamenti választás és piaci reakciók

