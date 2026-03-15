Mérgező fekete por borította be a fővárost, milliók életére lehetnek tragikus hatással a teheráni bombázások
Az Irán elleni izraeli és amerikai katonai csapások nemcsak közvetlen pusztítást okoznak, hanem súlyos környezetszennyezéssel is fenyegetik Teherán mintegy tízmillió lakosát - írja a Bloomberg. Az olajipari létesítmények bombázása mérgezővé tette a főváros levegőjét. Ennek káros hatásai akár évtizedekig is elhúzódhatnak.

Március 8-án izraeli dróncsapások érték a Teherán külvárosában található hatalmas olajtárolókat és finomítókat. A lángoló üzemanyagból sűrű, fekete füstoszlopok emelkedtek a magasba. Ezek keveredtek az esőfelhőkkel, aminek következtében

mérgező vegyi anyagokat tartalmazó fekete eső zúdult a városra.

A konfliktus harmadik hetébe lépve ez az incidens bizonyult a háború eddigi legsúlyosabb környezetszennyezésének.

A brit székhelyű Conflict and Environment Observatory (CEOBS) eddig több mint háromszáz, környezeti kockázattal járó incidenst azonosított a folyamatban lévő hadműveletek során. Doug Weir, a szervezet vezetője kiemelte, hogy az olajipari létesítmények elleni támadások gyakoriak a fegyveres konfliktusokban. Ugyanakkor rendkívül ritka, hogy mindez egy Teheránhoz hasonló, többmilliós nagyváros közvetlen közelében történjen.

A bombák és rakéták nehézfémeket, valamint egyéb mérgező anyagokat tartalmaznak. Ezek a becsapódáskor a levegőbe, a talajba és a vizekbe kerülnek, ahol gyakran évtizedekig is megmaradnak. Emiatt a későbbi kármentesítés rendkívül költséges és nehézkes folyamat.

A Teherán agglomerációjában élő mintegy 18,5 millió ember számára ez a közvetlen közelből érkező szennyezés hatalmas egészségügyi kockázatot jelent.

Sokkal súlyosabbat, mint a távolabbi konfliktusokból származó füst, amilyen például az 1991-es öbölháború idején Kuvaitból átsodródó szennyeződés volt.

A helyzetet tovább súlyosbítják Teherán földrajzi adottságai. A város az Elburz-hegység lábánál fekszik, amely gátolja a természetes légáramlást. Ez a domborzat "hőmérsékleti inverziót" hoz létre, ami a szennyezőanyagokat hetekig, vagy akár hónapokig is a város felett tarthatja. Bár normál esetben az eső kimossa a levegőből a szennyeződéseket, március 8-án ennek éppen az ellenkezője történt.

Dimitrisz Kaszkautisz, az Athéni Nemzeti Obszervatórium fizikusa szerint az olajból származó égéstermékek és a csapadék kombinációja különösen veszélyes az emberi szervezetre. A vízben oldódó szennyezőanyagok sokkal könnyebben szívódnak fel. Ezek a mérgek súlyosan károsíthatják az idegrendszert, a vérkeringést, valamint a vesét, a májat és a belső szerveket. Egy névtelenséget kérő iráni mérnök arról számolt be, hogy rokonai a bombázások ellenére is Teheránban akartak maradni. Végül azonban mégis az ország északi részére menekültek. Döntésüket nem a katonai konfliktus, hanem az elviselhetetlen levegőminőség és a mérgező fekete eső indokolta.

Címlapkép forrása: Kaveh Kazemi/Getty Images

