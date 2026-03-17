Nagy felajánlást tett Zelenszkij: ukrán drónok ezreit kaphatják meg az Irán által támadott országok

Zelenszkij elmondta, 201 ukrán drónszakértőt küldtek a Közel-Keletre az iráni háború kirobbanása óta, hogy segítsék a térség országait az iráni Sahed drónok elleni védekezésben. Hozzátette, további 34 szakértőt készek még útnak indítani.

Ezek katonai szakértők, szakértők, akik tudják, hogyan kell segíteni, hogyan kell védekezni a Sahed drónok ellen. Csapataink már az Emírségekben, Katarban, Szaúd-Arábiában vannak, és úton vannak Kuvaitba

– fogalmazott az ukrán elnök.

Zelenszkij azt is megjegyezte,

Ukrajna 2000 elfogó drónt képes legyártani egy nap alatt, és ennek felét közel-keleti partnerei számára le tudja szállítani a légvédelem megerősítése céljából.

Zelenszkij megjegyezte, míg egy-egy iráni drón ára körülbelül 50 000 dollár, addig az Egyesült Államok és szövetségesei jelenleg körülbelül 4 millió dollár értékű rakétákat vetnek be azok lelövésére. Ehhez képest az elfogó drónok jóval olcsóbbak.

Oroszország korábban nagy mennyiségben rendelt Irántól Sahed drónokat, és maga is hasonló drónok gyártásába kezdett Gerany néven. Ezek a drónok napi szinten támadják Ukrajnát, így az nagy tapasztalatot szerzett az ellenük való védekezésben.

Címlapkép forrása: Dan Kitwood/Getty Images