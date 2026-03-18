Bevallotta Zelenszkij: nagy bajban van Ukrajna – Mi lesz így a háború lezárásával?
Folyamatosan halasztják az ukrajnai háborút lezárni hivatott béketárgyalásokat a résztvevők az iráni háború miatt – idézi Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt az RBK hírportál.

Zelenszkij arról beszélt, hogy az ukrajnai háború lezárásáról szóló orosz-amerikai-ukrán tárgyalásokat folyamatosan halasztják,

ennek pedig kizárólag az iráni háború az oka.

Az elnök nyíltan elmondta: a közel-keleti konfliktusnak kifejezetten rossz hatása van a háború lezárásának esélyeire, ahogy fogalmazott,

„nagyon rossz előérzete van” a tárgyalások folytatásával kapcsolatosan.

A lap idézi az ukrán elnök véleményét a Donald Trump amerikai elnök és Keir Starmer brit miniszterelnök közötti ellentétről is: azt javasolta a két vezetőnek, hogy találkozzanak és rendezzék nézeteltérésüket az iráni háborúval kapcsolatosan.

A napokban több elemzést is lehetett arról olvasni, hogy az ukrajnai háború rendezése teljesen kikerült az amerikai vezetés fókuszából az iráni háború miatt - többen javasolták emiatt a kétoldalú tárgyalásokat Oroszország és Ukrajna közt.

