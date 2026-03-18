Félreérthetetlen üzenetet küldtek a szorosról, amire figyel a világ: "nem engedjük, hogy ellenségeink használják!"

Új protokoll kidolgozását javasolta a Hormuzi-szoros hajózásának szabályozására Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter az al-Dzsazíra pánarab hírtelevíziónak adott interjúban, mondván: a háború után olyan regionális szabályozásra van szükség, amely Irán és a térség érdekeit egyaránt figyelembe veszi.

A háború után első lépésként új protokollt kell kidolgozni a Hormuzi-szoros hajózásának szabályozására

- fogalmazott a miniszter, hozzátéve, hogy ezt a szoros két partján fekvő országoknak kell kidolgozniuk, mivel ők az ügy fő érintettjei. Szavai szerint a szabályozásnak világos feltételek mellett kell biztosítania a békés hajózást.

Aragcsi elmondta, hogy már több ország is felvette a kapcsolatot Iránnal a biztonságos áthaladás feltételeiről. Emlékeztetett ugyanakkor arra, hogy a szoros Irán közvetlen közelében fekszik.

Természetesen nem fogjuk megengedni, hogy ellenségeink használják ezt a vízi útvonalat

- mondta.

A külügyminiszter az iráni vezetők elleni célzott támadásokra reagálva kijelentette: az ilyen akciók nem befolyásolják az ország politikai rendszerének működését.

Az Iszlám Köztársaság erős politikai struktúrával rendelkezik, kialakult politikai, gazdasági és társadalmi intézményekkel. Egyetlen személy jelenléte vagy hiánya nem változtat a rendszeren

- fogalmazott. Ennek kapcsán felidézte, hogy a közelmúltban maga a legfőbb vezető is meghalt a háborúban, de a rendszer továbbra is működött, és azonnal kijelölték az utódját.

Mint mondta, ha más vezetők esnek el, "ugyanez fog történni".

Saját tisztségére utalva kijelentette: ha a külügyminisztert megölik, lesz más, aki átveszi a helyét.

A politikus a Perzsa-öböl térségében levő amerikai célpontokat érő iráni csapásokat említve leszögezte:

Ahol amerikai erők gyűltek össze, ahol az ő létesítményeik voltak, azokat vettük célba.

Egyes ilyen helyszínek ugyan lakott területek közelében találhatók, de ennek az az oka, hogy az amerikai erők egy részét a katonai bázisokról városi létesítményekbe telepítették át - tette hozzá. Hangoztatta, hogy Irán nem vett célba civil létesítményeket a szomszédos országokban, és ahol polgári károk keletkeztek, azokat nem szándékosan idézték elő.

A konfliktus kiújulásáról szólva Aragcsi kijelentette:

Ez a háború nem a mi háborúnk. Az Egyesült Államok kezdte el, és felelősséget kell vállalnia minden következményéért.

A miniszter szerint Washington nemcsak Iránnal, hanem a térséggel és saját közvéleményével szemben is felelősséggel tartozik a háború következményeiért.

Teherán nem tűzszünetben, hanem a háború befejezésében érdekelt - jelentette ki, hozzátéve: a konfliktus csak akkor tekinthető lezártnak, ha a harcok a térség egészében, minden fronton megszűnnek. Irán olyan rendezést tart elfogadhatónak, amely biztosítja a harcok végleges lezárását és rendezi az országnak okozott károkat - mutatott rá.

Aragcsi a nukleáris fenyegetésekkel kapcsolatban leszögezte: Irán nukleáris doktrínája továbbra is a nukleáris energia békés célú felhasználásán alapul, bár az erről kiadott fatva a korábbi legfőbb vezető, Ali Hámenei ajatollah személyéhez köthető. Elmondása szerint még nem lehet megítélni, hogy Modzstaba Hámenei, Irán új legfőbb vezetője milyen vallásjogi vagy politikai álláspontot képvisel majd a kérdésben,

de véleménye szerint Irán nukleáris politikája várhatóan nem tér el jelentősen a korábbi irányvonaltól.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Óriási ralin van túl az arany, és a legtöbb elemző szerint ugyan fundamentálisan megalapozott a további emelkedés, nincs már benne akkora felértékelődési potenciál. Viszont bőven...

