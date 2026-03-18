Félreérthetetlen üzenetet küldtek a szorosról, amire figyel a világ: "nem engedjük, hogy ellenségeink használják!"

A háború után első lépésként új protokollt kell kidolgozni a Hormuzi-szoros hajózásának szabályozására
- fogalmazott a miniszter, hozzátéve, hogy ezt a szoros két partján fekvő országoknak kell kidolgozniuk, mivel ők az ügy fő érintettjei. Szavai szerint a szabályozásnak világos feltételek mellett kell biztosítania a békés hajózást.
Aragcsi elmondta, hogy már több ország is felvette a kapcsolatot Iránnal a biztonságos áthaladás feltételeiről. Emlékeztetett ugyanakkor arra, hogy a szoros Irán közvetlen közelében fekszik.
Természetesen nem fogjuk megengedni, hogy ellenségeink használják ezt a vízi útvonalat
- mondta.
A külügyminiszter az iráni vezetők elleni célzott támadásokra reagálva kijelentette: az ilyen akciók nem befolyásolják az ország politikai rendszerének működését.
Az Iszlám Köztársaság erős politikai struktúrával rendelkezik, kialakult politikai, gazdasági és társadalmi intézményekkel. Egyetlen személy jelenléte vagy hiánya nem változtat a rendszeren
- fogalmazott. Ennek kapcsán felidézte, hogy a közelmúltban maga a legfőbb vezető is meghalt a háborúban, de a rendszer továbbra is működött, és azonnal kijelölték az utódját.
Mint mondta, ha más vezetők esnek el, "ugyanez fog történni".
Saját tisztségére utalva kijelentette: ha a külügyminisztert megölik, lesz más, aki átveszi a helyét.
A politikus a Perzsa-öböl térségében levő amerikai célpontokat érő iráni csapásokat említve leszögezte:
Ahol amerikai erők gyűltek össze, ahol az ő létesítményeik voltak, azokat vettük célba.
Egyes ilyen helyszínek ugyan lakott területek közelében találhatók, de ennek az az oka, hogy az amerikai erők egy részét a katonai bázisokról városi létesítményekbe telepítették át - tette hozzá. Hangoztatta, hogy Irán nem vett célba civil létesítményeket a szomszédos országokban, és ahol polgári károk keletkeztek, azokat nem szándékosan idézték elő.
A konfliktus kiújulásáról szólva Aragcsi kijelentette:
Ez a háború nem a mi háborúnk. Az Egyesült Államok kezdte el, és felelősséget kell vállalnia minden következményéért.
A miniszter szerint Washington nemcsak Iránnal, hanem a térséggel és saját közvéleményével szemben is felelősséggel tartozik a háború következményeiért.
Teherán nem tűzszünetben, hanem a háború befejezésében érdekelt - jelentette ki, hozzátéve: a konfliktus csak akkor tekinthető lezártnak, ha a harcok a térség egészében, minden fronton megszűnnek. Irán olyan rendezést tart elfogadhatónak, amely biztosítja a harcok végleges lezárását és rendezi az országnak okozott károkat - mutatott rá.
Aragcsi a nukleáris fenyegetésekkel kapcsolatban leszögezte: Irán nukleáris doktrínája továbbra is a nukleáris energia békés célú felhasználásán alapul, bár az erről kiadott fatva a korábbi legfőbb vezető, Ali Hámenei ajatollah személyéhez köthető. Elmondása szerint még nem lehet megítélni, hogy Modzstaba Hámenei, Irán új legfőbb vezetője milyen vallásjogi vagy politikai álláspontot képvisel majd a kérdésben,
de véleménye szerint Irán nukleáris politikája várhatóan nem tér el jelentősen a korábbi irányvonaltól.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
