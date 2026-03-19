Elfogyott az arab világ türelme: 24 órás ultimátumot és háborús fenyegetést kapott Irán

Az izraeli légierő tegnap lebombázott egy gázmezőt Iránban – válaszul Teherán a régió arab országainak LNG-termináljait kezdte el támadni.
Szaúd-Arábia a csapás után rendkívüli vezetői értekezletet tartott, Rijád külügyminisztere pedig ezután nyilvánosan bejelentette:
szeretnék a fennálló konfliktust diplomáciai úton rendezni, de ha szükséges, katonai eszközökkel fognak lépni Irán ellen.
Hozzátette: az arab országok türelme nem végtelen, eljött az idő, hogy Irán végre meghallja, amit a szomszédos muszlim államok mondanak neki.
Közben Katar külügyminisztériuma bejelentette: iráni diplomatákat utasítanak ki, köztük a katonai és nemzetbiztonsági attasét. 24 órát adtak nekik, hogy hazamenjenek a háború sújtotta Iránba.
Irán támadásai szakadékba lökik az egész régiót”
– nyilatkozta Doha a gáztermináljukat ért csapás után.
Címlapkép forrása: Tim Ireland/PA Images via Getty Images
