Elfogyott az arab világ türelme: 24 órás ultimátumot és háborús fenyegetést kapott Irán

Szaúd-Arábia nyilvánosan bejelentette, hogy ha kell, katonai akciót fognak végrehajtani Irán ellen, Katar pedig teheráni diplomatákat utasított ki, miután a perzsa állam több támadást is végrehajtott az országok ellen – írja az Al-Dzsazíra.

Az izraeli légierő tegnap lebombázott egy gázmezőt Iránban – válaszul Teherán a régió arab országainak LNG-termináljait kezdte el támadni.

Szaúd-Arábia a csapás után rendkívüli vezetői értekezletet tartott, Rijád külügyminisztere pedig ezután nyilvánosan bejelentette:

szeretnék a fennálló konfliktust diplomáciai úton rendezni, de ha szükséges, katonai eszközökkel fognak lépni Irán ellen.

Hozzátette: az arab országok türelme nem végtelen, eljött az idő, hogy Irán végre meghallja, amit a szomszédos muszlim államok mondanak neki.

Közben Katar külügyminisztériuma bejelentette: iráni diplomatákat utasítanak ki, köztük a katonai és nemzetbiztonsági attasét. 24 órát adtak nekik, hogy hazamenjenek a háború sújtotta Iránba.

Irán támadásai szakadékba lökik az egész régiót”

– nyilatkozta Doha a gáztermináljukat ért csapás után.

