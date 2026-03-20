Bejelentette Irán: elkezdik szétbombázni a világ üdülőhelyeit – Turistaközpontok és szórakozóhelyek kerülnek támadás alá

Az iráni haderő ma délután bejelentette: elkezdik megtámadni a világ üdülőhelyeit, turistaközpontjait.

A Mehr hírügynökség Abolfazl Sekarcsi katonai szóvivőt idézi, aki arról beszélt, hogy Irán elkezdte nyomon követni a „terrorista zionista rezsim” (Izrael) vezetőit és katonáit. Úgy találták, hogy „Irán számára elérhető információk alapján” ők népszerű turistacélpontok alatti bunkerekben rejtőzködnek, ellentétben az iráni vezetőkkel, akik „együtt élnek a néppel.”

A szórakozóhelyek, üdülőhelyek és nyaralóhelyek a világon többé nem lesznek biztonságosak számukra”

– jelentette be Sekarcsi, gyakorlatilag nyíltan deklarálva, hogy

innentől Irán turistacélpontokat is támadni fog.

Érdemes hangsúlyozni: Irán eddig hasonló indokok mentén támadta a Közel-Kelet olajipari létesítményeit – Teherán azzal érvelt, hogy titkos rakétavetők rejtőznek az olajtartájok és tankerhajók közt, mellyel Amerika Irán területét támadja.

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images