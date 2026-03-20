Bejelentette Zelenszkij: az Egyesült Államok segítséget kért Ukrajnától

Zelenszkij Telegram-oldalán a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkárának, Rusztem Umerovnak a jelentését osztotta meg.
Csapataink már öt országgal dolgoznak együtt a Sahed drónok elleni védekezésen. Szakértői értékeléseket készítettünk, és segítünk egy védelmi rendszer kiépítésében. További megkeresések érkeztek más államoktól. Az amerikai oldalról is érkeztek kérések a régió két területén a katonai személyzetüknek nyújtott szakértői támogatással kapcsolatban. Az európai partnerek kéréseit is vizsgáljuk, akiknek erői a térségben állomásoznak
– fejtette ki az ukrán elnök.
Zelenszkij azt írta, Ukrajna érdekelt abban, hogy mielőbb stabilizálják az Irán körüli helyzetet, ugyanakkor szerinte elfogadhatatlan az iráni „terrorista” rezsim bármilyen sikere.
Az ukrán elnök megjegyezte,
megvitatták, Ukrajna miként tudna bekapcsolódni a Hormuzi-szoros biztonságának helyreállítását célzó erőfeszítésekbe,
és felkérte Umerovot, hogy értékeljék az ezzel kapcsolatos nemzetközi kezdeményezéseket.
Oroszország évek óta rendszeresen támadja Ukrajnát iráni gyártmányú Sahed drónokkal (illetve ezek Oroszországban gyártott változatával, a Gerannyal), így az ukrán szakértők nagy tapasztalatot szereztek az iráni drónok elleni védekezésben.
Címlapkép forrása: Jose Sarmento Matos/Bloomberg via Getty Images
