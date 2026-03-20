Hatalmas botrány rázta meg az európai országot: Jeffrey Epstein "manipulálta és becsapta" a következő király nejét

Az iratok szerint az 52 éves koronahercegné 2011 és 2014 között rendszeres kapcsolatban állt Epsteinnel, sőt, 2013-ban négy napot töltött a milliárdos Palm Beach-i házában. A páros levelezése olykor a flörthöz hasonló hangvételt is megütötte,
Mette-Marit egyebek mellett azt írta Epsteinnek, hogy "felpezsdíti az elméjét", "lágyszívű" és "egy tündér".
Mindez jóval azután történt, hogy az amerikai pénzember 2008-ban bűnösnek vallotta magát kiskorúak szexuális kizsákmányolásában. A pedofíliával vádolt Epstein 2019-ben lett öngyilkos a börtöncellájában, miután másodjára is letartóztatták.
Manipuláltak és becsaptak
- mondta Mette-Marit az NRK közszolgálati csatornának adott interjúban. Mint hozzátette:
természetesen azt kívánom, bárcsak sosem találkoztam volna vele.
A hercegnét, aki február elején egy közleményben már bocsánatot kért a történtekért, nem vádolják bűncselekménnyel, és
azt állította, nem volt semmilyen törvényszegés szemtanúja.
Jonas Gahr Støre norvég miniszterelnök korábban szokatlanul nyílt kritikával illette a trónörökös feleségét, és teljes körű beszámolót követelt tőle.
Kihasználta, hogy volt egy közös barátunk, és hogy hiszékeny vagyok. Szeretem a legjobbat feltételezni az emberekről. De én is úgy döntöttem, hogy megszakítom vele a kapcsolatot
- fogalmazott Mette-Marit.
Az Epstein-iratok látszólag ellentmondtak a hercegné azon 2019-ben tett nyilatkozatának, miszerint nem volt tisztában Epstein bűneinek súlyosságával, és nem nézett utána alaposan. Egy 2011-es e-mailben Mette-Marit ugyanis azt írta a pénzembernek, hogy rákeresett a Google-ben, az eredmények pedig "nem festenek túl jól", majd egy mosolygós hangulatjelet tett a mondat végére. A mostani interjúban a hercegné azt mondta, nem emlékszik rá, miért írta ezt. Hozzátette: ha leesett volna neki, hogy Epstein egy szexuális bűnelkövető, biztosan nem tett volna a mondat végére szmájlit.
A norvég trónörökös, Haakon kiállt párja mellett, mondván,
a házasság a jó és a rossz napokra egyaránt szól.
Mette-Marit hetek óta visszavonult a nyilvánosságtól. Krónikus tüdőbetegségben szenved, ezért a jövőben tüdőátültetésre lesz szüksége.
Emellett az előző kapcsolatából született fia, Marius Borg Høiby büntetőpere is jelentős terhet ró rá.
A 29 éves fiatalembert nemi erőszakkal és bántalmazással vádolják. Az ügyészség hét év börtön kiszabását kezdeményezte, de Høiby csak a kisebb súlyú vádpontokban vallotta magát bűnösnek, nemi erőszakban kitartott ártatlansága mellett.
A botránysorozat alaposan megtépázta a norvég monarchia megítélését.
Egy februári felmérés szerint a norvégok 60 százaléka támogatja a királyságot, ami jelentős visszaesés a januári 70 százalékhoz képest. Ezzel párhuzamosan a köztársaságpártiak aránya 19-ről 27 százalékra nőtt. Haakon apja, a 88 éves V. Harald 1991 óta Norvégia királya.
Az Epstein-botrány a királyi családon kívül is hullámokat vert Norvégiában.
- Néhány hete benyújtotta lemondását Mona Juul, aki korábban norvég nagykövetként szolgált az ENSZ-ben, Jordániában, Irakban, Izraelben és az Egyesült Királyságban. Epstein a börtönben aláírt végrendeletében fejenként 5 millió dollárt szánt Juul két gyermekének.
- Februárban végén az egykori norvég külügyminiszter és a Világgazdasági Fórum elnök-vezérigazgatója, Borge Brende is lemondott tisztségéről, néhány héttel azután, hogy a szervezet független vizsgálatot indított az Epsteinhez fűződő kapcsolata miatt.
- Emellett Thorbjorn Jagland volt miniszterelnök ellen rendőrségi nyomozás indult "korrupció súlyos esetének" gyanúja miatt. Jagland 1996-1997-ben volt Norvégia kormányfője, volt a norvég Nobel-bizottság elnöke és az Európa Tanács főtitkára is.
Címlapkép forrása: MTI
A mesterséges intelligencia teljesen felforgatja a lakásvásárlást, és ez még csak a kezdet
Gyorsabb és személyre szabottabb szolgáltatást nyújthat, aki AI-t használ.
Az áttörés kapujában: magyarok álltak elő a technológiával, amire évtizedek óta várt a nehézipar
Így lesz a szén-dioxidból érték.
Megjött a döntés: így változna holnap a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Elfolynak az EU-támogatások, Magyarországon lesújtóan sokba kerül a pénzek osztása
Egészen sötét képet fest egy most kiadott uniós jelentés a magyar támogatási rendszerről.
Hivatalos: leáll a csepeli és ráckevei HÉV fejlesztése
Még a tervek sem készülnek el.
Meghosszabbították a szerb NIS működési engedélyét
A pancsovai finomító folytatja működését.
Főpróba az országgyűlési választás előtt: teszteli az informatikai rendszereket a Nemzeti Választási Iroda
Április 12-én választ Magyarország.
Helyi iparűzési adó: tipikus hibák a HIPA-alap számításánál
A helyi iparűzési adóalap (HIPA-alap) pontos meghatározása az év végi zárási feladatok egyik meghatározó lépése. Bár a helyi iparűzési adó mértéke jellemzően alacsony, a HIPA adóa
Szavazz ránk, hátha nyerünk a Klasszison
Idén is indul a HOLD a Klasszis díjátadón, három kategóriában tudsz ránk szavazni: a legjobb alapkezelő, a legjobb portfóliómenedzser és a legjobb feltörekvő portfóliómenedzser esetén... T
Zsidayval a balettben ugrálunk
A CEO nyaral, de mi Viktorral éhbérért is! Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast,
Lassan annyi robot dolgozik az Amazonnál, mint élő ember
Az Amazonnál évek óta stagnál a munkavállalói létszám, míg a robotok brutálisan gyarapodnak. Ez nem egyedi sztori, hanem trend. Évek óta hallgatom, hogy a ChatGPT elveszi a 
"Repülő" komppal forradalmasítja közlekedését Stockholm
2024-ben Stockholmban teszteltek először egy hidrofil kompot, ami egy friss jelentés szerint akár 94 százalékkal képes csökkenteni a károsanyag-kibocsátást, ráadásul
A szakszervezetek megfojtják a gazdaságot?
A munkavállalók jogainak kiterjesztése a 20. század egyik legnagyobb vívmánya. Gondolhatnánk, hogy ez csak a dolgozóknak jó, de véleményem szerint mindenki jobban jár vele, a tulajdonosok
Eljöhet Magyarországon a készpénz újabb aranykora? A statisztikák nem ezt támasztják alá
Egyre több bankautomata van hazánkban, emellett a lakossági készpénzfelvételek összege is érdemben emelkedett 2025. IV. negyedévében az MNB statisztikái alapján. Ettől függetlenül nem jelent
Így kereskednek a hedge fundok - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Kovács Szilárd, a Palomar alap kezelője mondja el, hogyan kereskednek a hedge fundok, és ehhez képest mit csinál a... The post Így kereskednek a hedge fundok –
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Kilőtt a gázár: mi lesz a magyar rezsiárakkal, ha sokáig ezen a szinten marad?
Főleg a cégeknek kell tartaniuk a magas áraktól.
A teljes hazai benzin- és dízelkészletet felszabadították – Megtudtuk, mekkora a baj
Három lábon áll a magyarországi ellátás.
Bod Péter Ákos: a hitelminősítők készen állnak – Mennyire aggódhat Magyarország?
Olajválságálló a magyar gazdaság?