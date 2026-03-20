Hatalmas botrány rázta meg az európai országot: Jeffrey Epstein "manipulálta és becsapta" a következő király nejét

Mette-Marit norvég koronahercegné pénteken könnyes interjúban kért bocsánatot az elítélt szexuális bűnelkövetővel, Jeffrey Epsteinnel fenntartott kapcsolatáért - írja a Reuters. Az amerikai igazságügyi minisztérium által nyilvánosságra hozott dokumentumokban Mette-Marit neve több száz alkalommal szerepel.

Az iratok szerint az 52 éves koronahercegné 2011 és 2014 között rendszeres kapcsolatban állt Epsteinnel, sőt, 2013-ban négy napot töltött a milliárdos Palm Beach-i házában. A páros levelezése olykor a flörthöz hasonló hangvételt is megütötte,

Mette-Marit egyebek mellett azt írta Epsteinnek, hogy "felpezsdíti az elméjét", "lágyszívű" és "egy tündér".

Mindez jóval azután történt, hogy az amerikai pénzember 2008-ban bűnösnek vallotta magát kiskorúak szexuális kizsákmányolásában. A pedofíliával vádolt Epstein 2019-ben lett öngyilkos a börtöncellájában, miután másodjára is letartóztatták.

Manipuláltak és becsaptak

- mondta Mette-Marit az NRK közszolgálati csatornának adott interjúban. Mint hozzátette:

természetesen azt kívánom, bárcsak sosem találkoztam volna vele.

A hercegnét, aki február elején egy közleményben már bocsánatot kért a történtekért, nem vádolják bűncselekménnyel, és

azt állította, nem volt semmilyen törvényszegés szemtanúja.

Jonas Gahr Støre norvég miniszterelnök korábban szokatlanul nyílt kritikával illette a trónörökös feleségét, és teljes körű beszámolót követelt tőle.

Kihasználta, hogy volt egy közös barátunk, és hogy hiszékeny vagyok. Szeretem a legjobbat feltételezni az emberekről. De én is úgy döntöttem, hogy megszakítom vele a kapcsolatot

- fogalmazott Mette-Marit.

Az Epstein-iratok látszólag ellentmondtak a hercegné azon 2019-ben tett nyilatkozatának, miszerint nem volt tisztában Epstein bűneinek súlyosságával, és nem nézett utána alaposan. Egy 2011-es e-mailben Mette-Marit ugyanis azt írta a pénzembernek, hogy rákeresett a Google-ben, az eredmények pedig "nem festenek túl jól", majd egy mosolygós hangulatjelet tett a mondat végére. A mostani interjúban a hercegné azt mondta, nem emlékszik rá, miért írta ezt. Hozzátette: ha leesett volna neki, hogy Epstein egy szexuális bűnelkövető, biztosan nem tett volna a mondat végére szmájlit.

A norvég trónörökös, Haakon kiállt párja mellett, mondván,

a házasság a jó és a rossz napokra egyaránt szól.

Mette-Marit hetek óta visszavonult a nyilvánosságtól. Krónikus tüdőbetegségben szenved, ezért a jövőben tüdőátültetésre lesz szüksége.

Emellett az előző kapcsolatából született fia, Marius Borg Høiby büntetőpere is jelentős terhet ró rá.

A 29 éves fiatalembert nemi erőszakkal és bántalmazással vádolják. Az ügyészség hét év börtön kiszabását kezdeményezte, de Høiby csak a kisebb súlyú vádpontokban vallotta magát bűnösnek, nemi erőszakban kitartott ártatlansága mellett.

A botránysorozat alaposan megtépázta a norvég monarchia megítélését.

Egy februári felmérés szerint a norvégok 60 százaléka támogatja a királyságot, ami jelentős visszaesés a januári 70 százalékhoz képest. Ezzel párhuzamosan a köztársaságpártiak aránya 19-ről 27 százalékra nőtt. Haakon apja, a 88 éves V. Harald 1991 óta Norvégia királya.

Az Epstein-botrány a királyi családon kívül is hullámokat vert Norvégiában.

Néhány hete benyújtotta lemondását Mona Juul , aki korábban norvég nagykövetként szolgált az ENSZ-ben, Jordániában, Irakban, Izraelben és az Egyesült Királyságban. Epstein a börtönben aláírt végrendeletében fejenként 5 millió dollárt szánt Juul két gyermekének.

, aki korábban norvég nagykövetként szolgált az ENSZ-ben, Jordániában, Irakban, Izraelben és az Egyesült Királyságban. Epstein a börtönben aláírt végrendeletében fejenként 5 millió dollárt szánt Juul két gyermekének. Februárban végén az egykori norvég külügyminiszter és a Világgazdasági Fórum elnök-vezérigazgatója, Borge Brende is lemondott tisztségéről, néhány héttel azután, hogy a szervezet független vizsgálatot indított az Epsteinhez fűződő kapcsolata miatt.

is lemondott tisztségéről, néhány héttel azután, hogy a szervezet független vizsgálatot indított az Epsteinhez fűződő kapcsolata miatt. Emellett Thorbjorn Jagland volt miniszterelnök ellen rendőrségi nyomozás indult "korrupció súlyos esetének" gyanúja miatt. Jagland 1996-1997-ben volt Norvégia kormányfője, volt a norvég Nobel-bizottság elnöke és az Európa Tanács főtitkára is.

