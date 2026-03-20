Oroszország drámai szigorítást vezetett be: diplomaták kongatják a vészharangot a Kreml húzása miatt

Az elmúlt hetekben Moszkvában, Szentpéterváron és más orosz nagyvárosokban
naponta előfordult, hogy a mobilinternet teljesen elérhetetlenné vált.
Erről a Reuters tudósítói és nyolc, Oroszországban akkreditált vezető diplomata is beszámolt. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője megerősítette a korlátozásokat. A lépést részben azzal indokolta, hogy a külföldi technológiai cégek nem tartják be az orosz jogszabályokat. Másrészt az ukrán drónok elleni védekezésre hivatkozott, mivel ezek az eszközök a mobilhálózatokat is használhatják a navigációhoz.
Az internetes szigorításokat új jogszabályok is kísérik. A mobilszolgáltatóknak az FSZB kérésére azonnal le kell kapcsolniuk bármely ügyfelüket a hálózatról. Emellett a titkosszolgálat saját joghatósága alá tartozó vizsgálati fogdahálózatot is létrehozhat. A Kommerszant beszámolója szerint január közepére Oroszország már több mint 400 VPN-szolgáltatást blokkolt, ami 70 százalékos emelkedést jelent a tavaly év végi adatokhoz képest.
A Kreml a népszerű üzenetküldő alkalmazások ellen is fellépett. A múlt hónapban lelassították a több mint egymilliárd aktív felhasználóval rendelkező Telegramot, alapítója, Pavel Durov ellen pedig terrorizmussal kapcsolatos büntetőeljárás keretében nyomozást indítottak. Az orosz hatóságok szerint a Telegramba ukrán és NATO-tagállami hírszerző szolgálatok szivárogtak be, ami orosz katonák halálához vezetett. Durov ezt cáfolta, és azzal vádolta Moszkvát, hogy a felhasználókat a MAX nevű állami üzenetküldő platformra akarja átkényszeríteni.
Szomorú látvány egy olyan állam, amely a saját népétől fél
- nyilatkozta az üzletember a Reutersnek. Eközben a WhatsAppot teljesen blokkolták, arra hivatkozva, hogy a cég nem felelt meg a helyi jogszabályi előírásoknak.
Az orosz fővárosban szolgáló diplomaták szerint az idei
internetes fellépés mértéke messze túlmutat mindazon, amit korábban tapasztaltak az országban.
Két, a korlátozásokat jól ismerő orosz forrás szerint Moszkva tanulmányozta Kína és Irán cenzúrával kapcsolatos tapasztalatait. Ennek nyomán arra utasították a hatóságokat, hogy dolgozzanak ki egy átfogó módszert az internet széles körű, mobil- és vezetékes hálózatokat egyaránt érintő blokkolására, valamint az online kommunikáció teljes körű ellenőrzésére.
A diplomaták úgy vélik, hogy a szigorítások legfőbb célja a belpolitikai kontroll megerősítése az ukrajnai háború kontextusában. Andrej Szoldatov, az orosz titkosszolgálatokra szakosodott oknyomozó újságíró szerint a biztonsági szolgálatok az 1989-es afganisztáni kivonulás utáni politikai széthullás megismétlődésétől tartanak.
Azt a helyzetet próbálják megteremteni, amelyben az egész rendszer nem omlik össze, függetlenül attól, hogy Putyin békét köt, vagy egy elhúzódó háborúba viszi az országot
- fogalmazott a szakértő.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Getty Images
