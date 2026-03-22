Durva fenyegetést küldött Trump, alig néhány órája maradt Iránnak

Trump azzal fenyegetőzött, hogy

amennyiben Teherán nem tesz eleget a követelésnek, az Egyesült Államok csapást mérhet a legnagyobb iráni energetikai létesítményekre.

A Hormuzi-szoros a világ egyik legfontosabb tengeri szállítási útvonala, amelyen keresztül a globális olajkereskedelem ötöde halad át.

A szoros lezárása az elmúlt napokban jelentős emelkedést okozott a globális energiaárakban, miközben a térségben zajló katonai konfliktus egyre nagyobb kockázatot jelent a világgazdaság számára.

A globális benchmarknak számító Brent típusú kőolaj hordónkénti árfolyama már közel 54 százalékot emelkedett a konfliktus kezdete óta,

a héten pedig egészen 2022 júliusa óta nem látott szinten zárt.

