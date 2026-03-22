Durva fenyegetést küldött Trump, alig néhány órája maradt Iránnak
Tovább éleződik a feszültség a Közel-Keleten. Donald Trump éjszaka 48 órás ultimátumot adott Iránnak a stratégiai jelentőségű Hormuzi-szoros megnyitására - írja a Financial Times.  

Trump azzal fenyegetőzött, hogy

amennyiben Teherán nem tesz eleget a követelésnek, az Egyesült Államok csapást mérhet a legnagyobb iráni energetikai létesítményekre.

A Hormuzi-szoros a világ egyik legfontosabb tengeri szállítási útvonala, amelyen keresztül a globális olajkereskedelem ötöde halad át.

A szoros lezárása az elmúlt napokban jelentős emelkedést okozott a globális energiaárakban, miközben a térségben zajló katonai konfliktus egyre nagyobb kockázatot jelent a világgazdaság számára.

Kritikus határidőt szabott Trump, egyre durvább az energiapiaci helyzet - Híreink az iráni háborúról vasárnap

Máris megjött Irán válasza Trump ultimátumára!

A globális benchmarknak számító Brent típusú kőolaj hordónkénti árfolyama már közel 54 százalékot emelkedett a konfliktus kezdete óta,

a héten pedig egészen 2022 júliusa óta nem látott szinten zárt.

BRENT_2026-03-22_08-41-41
Magyarország is komoly bajba kerülhet, ha nem zárul le nagyon gyorsan a háború

Kezd kifogyni a lehetőségekből az Egyesült Államok? Újabb lépéssel próbálják megfékezni az iráni háború miatt elszállt olajárakat

Elszakadás a valóságtól: meddig lehet bírni, ami a benzinkutakon történik?

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Zsidayval a balettben ugrálunk

Katasztrofális a helyzet a benzinkutakon: meglépte a kormány, amitől sokan féltek Magyarország szomszédjában
Újraindultak a szállítások a kulcsfontosságú vezetéken, komoly zavarok után állhat helyre az ellátásbiztonság
