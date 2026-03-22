Kiakadtak a britek: Trump csak a saját nevében beszél!
Nagy-Britannia elhatárolódott Donald Trump amerikai elnök Iránnak címzett fenyegetésétől. Az elnök korábban az iráni erőművek megsemmisítését helyezte kilátásba arra az esetre, ha Teherán 48 órán belül nem nyitja meg újra a Hormuzi-szorost.

Steve Reed brit lakásügyi miniszter vasárnap a Sky Newsnak nyilatkozva azt mondta:

Az amerikai elnök tökéletesen képes arra, hogy saját maga nevében beszéljen"

Reed hangsúlyozta, hogy

London nem kíván belesodródni egy háborúba.

Ugyanakkor megvédi saját érdekeit a térségben, és szövetségeseivel együttműködve a konfliktus eszkalálódásának megakadályozásán dolgozik.

A brit kormány ezzel a nyilatkozattal egyértelműen távolságot tartott Washington harcias retorikájától, miközben igyekezett fenntartani a transzatlanti szövetség látszatát.

A kabinettag válasza arra utal, hogy London nem kíván kiállni Trump ultimátuma mellett, de nyílt bírálatot sem fogalmaz meg az Egyesült Államokkal szemben.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

