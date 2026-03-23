Megjött a bejelentés: váratlan helyről szerezhet gázt Ukrajna

Ukrajna cseppfolyósított földgáz (LNG) importját fontolgatja Mozambikból, írja a Reuters. Ezt Volodimir Zelenszkij elnök jelentette be hétfőn, miután találkozott mozambiki hivatali partnerével, Daniel Chapóval.

Vállalati Energiamenedzsment 2026 Energiahatékonyság, energiabeszerzés, megújuló energiatermelés – erről szól a Portfolio Vállalati Energiamenedzsment 2026, jöjjön el Ön is!

Az orosz–ukrán háború előtt Ukrajna szinte a teljes gázszükségletét hazai termelésből fedezte, az orosz csapások azonban a kitermelő infrastruktúra nagyjából felét tönkretették. Oroszország tavaly ősszel különösen nagy erőkkel támadta az ukrán gázmezőket. Ezek többsége a frontvonalhoz közeli északkeleti és közép-ukrajnai régiókban található.

Volodimir Zelenszkij a Telegramon közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy Ukrajna érdekelt a pótlólagos energiaellátásban, ezért

cseppfolyósított földgáz (LNG) importját fontolgatja Mozambikból.

Az afrikai ország eközben az ukrán tapasztalatokra és technológiákra tart igényt a belső biztonsága megerősítéséhez; Mozambik ugyanis évek óta iszlamista felkeléssel küzd. A lehetséges gázügylet volumenéről az ukrán elnök nem közölt részleteket.

Mozambik Afrika egyik meghatározó gáztermelője. Az ország és a TotalEnergies idén januárban bejelentette, hogy újraindítják a lázadások miatt korábban leállított LNG-projektet.

A beruházás évi 13 millió tonna cseppfolyósított földgáz előállítására lesz képes.

Ez a kapacitás Mozambikot a világ jelentős gázexportőrei közé emelheti.

Ukrajna 2015 óta nem importál orosz gázt, Kijev az elmúlt években lengyelországi és balti terminálokról szerzett be amerikai LNG-t. Ezenkívül a Görögországból induló, úgynevezett Vertikális Folyosó vezetékrendszerén keresztül is érkezik amerikai cseppfolyósított földgáz az országba.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images