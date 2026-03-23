  • Megjelenítés
Megjött a bejelentés: váratlan helyről szerezhet gázt Ukrajna
Globál

Megjött a bejelentés: váratlan helyről szerezhet gázt Ukrajna

Portfolio
Ukrajna cseppfolyósított földgáz (LNG) importját fontolgatja Mozambikból, írja a Reuters. Ezt Volodimir Zelenszkij elnök jelentette be hétfőn, miután találkozott mozambiki hivatali partnerével, Daniel Chapóval.
Vállalati Energiamenedzsment 2026
Energiahatékonyság, energiabeszerzés, megújuló energiatermelés – erről szól a Portfolio Vállalati Energiamenedzsment 2026, jöjjön el Ön is!
Információ és jelentkezés

Az orosz–ukrán háború előtt Ukrajna szinte a teljes gázszükségletét hazai termelésből fedezte, az orosz csapások azonban a kitermelő infrastruktúra nagyjából felét tönkretették. Oroszország tavaly ősszel különösen nagy erőkkel támadta az ukrán gázmezőket. Ezek többsége a frontvonalhoz közeli északkeleti és közép-ukrajnai régiókban található.

Volodimir Zelenszkij a Telegramon közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy Ukrajna érdekelt a pótlólagos energiaellátásban, ezért

cseppfolyósított földgáz (LNG) importját fontolgatja Mozambikból.

Az afrikai ország eközben az ukrán tapasztalatokra és technológiákra tart igényt a belső biztonsága megerősítéséhez; Mozambik ugyanis évek óta iszlamista felkeléssel küzd. A lehetséges gázügylet volumenéről az ukrán elnök nem közölt részleteket.

Még több Globál

Szétbombázták az oroszok Odesszát, borulnak a béketárgyalások - Híreink az ukrán frontról hétfőn

Itt van a fordulat az iráni háborúban, rendkívüli bejelentést tett Donald Trump – Híreink a közel-keleti háborúról hétfőn

Itt az éles iráni cáfolat Donald Trump váratlan bejelentésére

Mozambik Afrika egyik meghatározó gáztermelője. Az ország és a TotalEnergies idén januárban bejelentette, hogy újraindítják a lázadások miatt korábban leállított LNG-projektet.

A beruházás évi 13 millió tonna cseppfolyósított földgáz előállítására lesz képes.

Ez a kapacitás Mozambikot a világ jelentős gázexportőrei közé emelheti.

Ukrajna 2015 óta nem importál orosz gázt, Kijev az elmúlt években lengyelországi és balti terminálokról szerzett be amerikai LNG-t. Ezenkívül a Görögországból induló, úgynevezett Vertikális Folyosó vezetékrendszerén keresztül is érkezik amerikai cseppfolyósított földgáz az országba.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Zsidayval a balettben ugrálunk

A CEO nyaral, de mi Viktorral éhbérért is! Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Járműipar 2026

Járműipar 2026

2026. március 26.

BALATONFÜRED - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. március 30.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Itt van a fordulat az iráni háborúban, rendkívüli bejelentést tett Donald Trump – Híreink a közel-keleti háborúról hétfőn
Barátság vezeték: már a héten helyreállhat Magyarország olajellátása, de van egy óriási csavar az ukrán bejelentésben
Olyat üzent az iráni rezsim Donald Trumpnak, amit ritkán látni: saját szavait fordították az elnök ellen
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility