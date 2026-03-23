  • Megjelenítés
Nincs megállás: hiába tárgyal Trump Iránnal, Izrael folytatja a háborút
Globál

Portfolio
Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök hétfőn bejelentette, hogy egyeztetett Donald Trumppal. A miniszterelnök elmondása szerint Trump elnök lehetőséget lát egy Iránnal kötendő megállapodásra, Izrael azonban folytatni fogja a csapásméréseket Irán és Libanon ellen - írta meg a The Guardian.

Netanjahu egy videónyilatkozatban arról beszélt, hogy az amerikai elnök lehetőséget lát a háborús célok elérésére egy diplomáciai megállapodás keretében. Ezt az izraeli védelmi erők és az amerikai hadsereg eddigi jelentős eredményeire alapoznák. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy csakis olyan egyezség jöhet létre, amely megőrzi Izrael stratégiai pozícióit. A kormányfő ugyanakkor leszögezte:

Létfontosságú érdekeinket minden körülmények között megvédjük.

Hozzátette, hogy

az Irán és Libanon elleni katonai műveletek továbbra is folytatódnak.

Még több Globál

Az izraeli hadsereg (IDF) közlése szerint precíziós csapást mértek az iráni Iszlám Forradalmi Gárda egyik teheráni biztonsági főparancsnokságára. Az IDF tájékoztatása alapján a létesítményt a gárda egységeinek koordinálására, hírszerzési elemzésekre, valamint a Baszídzs-milícia irányítására használták. A hadsereg kiemelte, hogy a támadás előtt lépéseket tettek a polgári áldozatok számának minimalizálására. Ennek érdekében precíziós csapásmérő eszközöket és folyamatos légi megfigyelést alkalmaztak. A katonai akció tényét független forrásból egyelőre nem erősítették meg.

Hétfőn Bejrút déli peremkerületeit is izraeli légicsapás érte az AFP hírügynökség és a libanoni állami média jelentése alapján. A libanoni főváros déli elővárosai a Hezbollah fegyveres szervezet legfőbb bázisának számítanak. A térséget az elmúlt napokban, péntek éjszaka óta nem érte támadás. Az izraeli hadsereg a művelet megkezdése előtt órákkal felszólította a helyi lakosságot a terület azonnali kiürítésére.

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Zsidayval a balettben ugrálunk

A CEO nyaral, de mi Viktorral éhbérért is! Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#1

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Járműipar 2026

Járműipar 2026

2026. március 26.

BALATONFÜRED - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. március 30.

SOPRON - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 1.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
