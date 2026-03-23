Nincs megállás: hiába tárgyal Trump Iránnal, Izrael folytatja a háborút

Netanjahu egy videónyilatkozatban arról beszélt, hogy az amerikai elnök lehetőséget lát a háborús célok elérésére egy diplomáciai megállapodás keretében. Ezt az izraeli védelmi erők és az amerikai hadsereg eddigi jelentős eredményeire alapoznák. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy csakis olyan egyezség jöhet létre, amely megőrzi Izrael stratégiai pozícióit. A kormányfő ugyanakkor leszögezte:
Létfontosságú érdekeinket minden körülmények között megvédjük.
Hozzátette, hogy
az Irán és Libanon elleni katonai műveletek továbbra is folytatódnak.
Az izraeli hadsereg (IDF) közlése szerint precíziós csapást mértek az iráni Iszlám Forradalmi Gárda egyik teheráni biztonsági főparancsnokságára. Az IDF tájékoztatása alapján a létesítményt a gárda egységeinek koordinálására, hírszerzési elemzésekre, valamint a Baszídzs-milícia irányítására használták. A hadsereg kiemelte, hogy a támadás előtt lépéseket tettek a polgári áldozatok számának minimalizálására. Ennek érdekében precíziós csapásmérő eszközöket és folyamatos légi megfigyelést alkalmaztak. A katonai akció tényét független forrásból egyelőre nem erősítették meg.
Hétfőn Bejrút déli peremkerületeit is izraeli légicsapás érte az AFP hírügynökség és a libanoni állami média jelentése alapján. A libanoni főváros déli elővárosai a Hezbollah fegyveres szervezet legfőbb bázisának számítanak. A térséget az elmúlt napokban, péntek éjszaka óta nem érte támadás. Az izraeli hadsereg a művelet megkezdése előtt órákkal felszólította a helyi lakosságot a terület azonnali kiürítésére.
