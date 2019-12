Lakáspiaci rekordok 2019-ben: legkisebb, legnagyobb, legolcsóbb, legdrágább

Bár a budapesti lakáspiacon több egymást követő hónapban is jelentősen visszaesett az adásvételek száma, a hazai lakáspiac fő mozgatórugóját még így is a főváros adja, ahol ezúttal a Duna House tapasztalatai alapján gyűjtöttük össze az idei rekordokat méret, ár és elhelyezkedés szempontjából.

Míg 2018-ban még 6 millió forintért is lehetett lakást találni Budapesten, addig idén a fővárosban már minimum 7-7,5 millió forintot kellett fizetni a legolcsóbb ingatlanokért, igaz ennyiért már a 20., 21. a 4. és a 7., 8. kerületben is volt tranzakció. A legtöbb esetben felújításra szoruló kis lakásokat, vagy régebbi házat lehetett ezért az árért kapni, amire nagy valószínűséggel bőven kellett még költenie az új tulajdonosnak. A skála másik oldalán is van miből válogatni, számos 300 millió forint körüli adásvétel zajlott 2019-ben, de a legdrágább ház a budai oldalon több mint 600 millió forintért cserélt tulajdonost.

A szélsőségek mellett érdemes megnézni a teljes piacot: a Duna House felmérése alapján a fővárosban az átlagos négyzetméterár 576 ezer forint volt, amihez 41 millió forintos lakásár kapcsolódott. Ez valamivel alacsonyabb, mint az OTP Értéktérkép által számított 609 ezer forintos átlagár.

A legnépszerűbb kerületek

„Budapesten a legtöbben még mindig Angyalföldön keresik új otthonunkat, az ingatlankeresők közel 18%-a ebben a kerületben szeretne ingatlant vásárolni, amelyet kis lemaradással Zugló követ. A dobogó harmadik fokára a legnépszerűbb budai lokációk - a 2. és a 11. kerület - értek oda 2019-ben.” – nyilatkozta Benedikt Károly, a Duna House elemzési vezetője. „A népszerűségi lista ugyan nem változott sokat, a fővárosi kereslet volumene azonban jelentősen, közel 20 százalékkal csökkent az idei évben. A csökkenés ellenére az árakban nem volt jelentős változás és összességében még mindig aktív budapesti ingatlanpiacról beszélhetünk.”

Nem a méret a lényeg

A adásvételek 1%-át tették ki a 25 négyzetméter alatti minigarzonok, amelyek közül egy 12. kerületi nyerte el idén a legkisebb budapesti lakás címet, melynek alapterülete mindössze 10 négyzetméter. A jó elhelyezkedésének köszönhetően azonban ezért a lakásért több mint 12 millió forintot fizetett az új tulajdonosa. A családi házak közül a legnagyobbat a 16. kerületben vették meg, a 9 szobás villaépület nagysága több mint 600 négyzetméter, 3 konyhával és 4 fürdőszobával rendelkezik és közel 300 millió forintért cserélt tulajdonost.

Címlapkép forrása: Getty Images