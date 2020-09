Amíg van hitel és forrás, addig megy a piac: így alakul át a járvány közepén a hazai ingatlanfinanszírozás

Mostanra már látszik, hogy az elmúlt időszaknak nem volt annyira negatív hatása az alapokra, az előző két hónapban már ismét kezdett beáramlani a pénz, mindeközben a bankok nyitottá váltak a meglévő hitelek átformálására, kinyújtására, akár egy NHP konstrukcióval nagyobb biztonságot adva. A Property Market RELOADED konferencián a finanszírozási és hitelezési kérdésekről is beszélgettek a szakértők: Erdei Bálint , a RedWood Real Estate Holding vezérigazgatója, Nádasdy Bence , a BudaPart vagyonkezelésért felelős ügyvezető igazgatója, Pázmány Balázs FRICS , az Erste Alapkezelő Zrt. igazgatóság elnöke és Balázs Bence MRICS , a Diófa Alapkezelő Zrt. ingatlanbefeketetési üzletág vezetője.

A folyamatban lévő hitelekhez a bankok kicsit másképp állnak, nyitottak a meglévő hitelek átformálására, akár egy NHP konstrukcióval nagyobb biztonságot adva. Amíg van hitel és forrás, addig ez a piac megy. A szakértők arról is beszámoltak, hogy van banki aktivitás és finanszírozás a piacon, mind lakó, mind kereskedelmi területre. Az is látszik, hogy az elmúlt időszaknak nem volt akkora negatív hatása az alapokra, az előző két hónapban már ismét kezdett beáramolni a pénz, így lehet előre menni és vásárolni. Most főként az ipari-logisztikai területre és core irodákra érdemes fókuszálni.

