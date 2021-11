Pattanásig feszült a helyzet a világ lakáspiacian - Budapesten viszont nincs mitől félni

Portfolio 2021. november 19. 11:30

A pandémia beálltakor félő volt, hogy a recesszióba forduló gazdaságokban a világ lakáspiacain is véget ér a korábbi éveket jellemző erős felfutás. A valóság azonban erősen rácáfolt a kezdeti kétkedésre és a legnagyobb nagyvárosok lakáspiacai úgy robogtak tovább, mintha mi sem történt volna a világban. A lakásárak további emelkedése azonban sok helyen a piaci lufi kialakulásának a veszélyét is növelte, ahogy azt a UBS legfrissebb "buborék-index" tanulmányában is olvashatjuk. A globális trendekkel ellentétben Budapest kilóg a sorból, itt ugyanis hiába emelkednek drasztikus ütemben a lakásárak, lufi kialakulásától a legkevésbé sem kell tartani - állítják megkeresésünkre a Property Market szakemberei.