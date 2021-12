Villámgyorsan nő ki a földből az ország legnagyobb lakóprojektje

Portfolio 2021. december 16. 09:00

Továbbra is erős az új lakások iránti kereslet, amivel párhuzamosan a fejlesztési aktivitás is jelentős. Különösen a XIII. kerület számít kedvelt területnek, ahol évek óta a legtöbb lakás épül. Míg a használt lakások piacán az áremelkedés az elmúlt két év során mérséklődött, addig az új lakásoknál továbbra is gyors ütemben folytatódik, ami az erős kereslet mellett a megemelkedett építőanyagáraknak is köszönhető. Hogy mit gondolnak erről a fejlesztők, miben látják a legnagyobb kihívást és mit várnak a 2022-es évtől, arról a Duna Terasz Grande ingatlanokat fejlesztő D&B Ingatlanfejlesztő Csoport ügyvezetőjével, Tóth Csabával beszélgettünk.