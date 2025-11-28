Gigantikus beruházás: olyan épületet húz fel egy amerikai bank Londonban, ami még a Louvre-nál is nagyobb

A JPMorgan bejelentette, hogy több milliárd fontos beruházással 280 ezer négyzetméteres toronyházat épít a londoni Canary Wharfban, amelyben akár 12 ezer dolgozó is elfér majd. A nagy bejelentés közvetlenül azután történt, hogy a brit kormány közzétette a költségvetési élénkítésre fókuszáló terveit. Ha a torony megépül, az jelentős Brexit utáni siker lehet Londonnak, ahonnan több pénzintézet dolgozók ezreit helyezte át az EU-ba - írja a Reuters.

A JPMorgan szerint a projekt – a kivitelezést is beleértve – hat év alatt 9,9 milliárd fonttal növelheti a helyi gazdasági teljesítményt, és 7800 új munkahelyet teremthet.

A brit kormány növekedésközpontú politikája kulcsszerepet játszott a döntésünkben

– mondta Jamie Dimon elnök-vezérigazgató, aki méltatta Rachel Reeves brit pénzügyminiszter szerdán bejelentett költségvetését, amely nem vetett ki új adókat a bankokra. Reeves a bejelentést "többmilliárd fontos bizalmi szavazatnak" nevezte a brit gazdaság felé.

Az új brit központ az alapterülete alapján Európa legnagyobbjai közé tartozhat.

A mintegy 280 ezer négyzetméteres épület több mint kétszerese lenne az Egyesült Királyság legmagasabb tornya, a londoni The Shard terének, és nagyobb a JPMorgan nemrég elkészült, a new yorki Park Avenue-n lévő globális központjánál is. Egy, a projektre rálátó forrás szerint a beruházás várhatóan néhány milliárd fontba kerülhet majd, de a részletek – köztük az épület magassága – még nem véglegesek.

A JPMorgan döntése, hogy a Canary Wharfban marad, komoly siker a városrésznek, amely a COVID után bérlőmegtartási gondokkal küzdött. A körzet most élénkül, mivel egyre több cég – köztük a JPMorgan – visszahívja dolgozóit az irodákba. A bank munkalokációs politikája a legszigorúbbak közé tartozik: heti öt irodai napot ír elő. A Reuters korábban megírta, hogy a pénzintézet – miután kinőtte a Canary Wharfban lévő, 33 emeletes tornyát – londoni opciókat mérlegelt, köztük a Citybe költözést is.

A bank jelezte: a megvalósítás feltétele, hogy az üzleti környezet kedvező maradjon az Egyesült Királyságban. A költségvetés csökkentette ugyen a rövid távú bizonytalanságot, de nem változtatott a JPMorgan várakozásán, hogy jövőre emelkedhetnek a brit államkötvény-hozamok – közölte a bank európai kamatstratégiai vezetője.

Az építkezés a Temze partján, a Canary Wharf nyugati oldalán fekvő, 2008-ban megvásárolt Riverside South telken valósul meg.

A JPMorgan eredetileg ide szánta új brit központját, de a globális pénzügyi válság után elállt ettől, és inkább a rossz emlékű Lehman Brothers korábbi irodájába költözött.

Azóta kinőtte ezt az épületet, részben a brit lakossági banki egység, a Chase bővülése miatt, amely folyószámla- és hitelkártya-termékeivel olyan helyi szereplőkkel versenyez, mint a Lloyds és a Barclays.

Az új épületet a Norman Foster építész alapította Foster + Partners tervezi, amely a JPMorgan New York-i központját is jegyzi. Shobi Khan, a Canary Wharf Group (CWG) vezérigazgatója "meghatározó pillanatnak" nevezte a bejelentést, és hozzátette: 2025 a bérbeadás szempontjából a legjobb év lehet több mint egy évtizede. Az elmúlt években a Canary Wharfban főként lakóingatlanok épültek, miközben a tágabb Docklands irodai üresedési rátája 15%, szemben a londoni 10,4%-os átlaggal – derül ki a CoStar adataiból.

Nemcsak a JPMorgan terjeszkedik Nagy-Britanniában: riválisa, a Goldman Sachs csütörtökön közölte, hogy bővíti birminghami irodáját: 500 új munkatársat vesz fel, és ezzel a következő években megduplázza a városban dolgozók számát.

Így viszonyulna a JPMorgan tervezett irodaépülete más nagy európai épületekhez, alapterület alapján:

Cœur Défense, Párizs: A La Défense negyed 2001-ben épült irodakomplexuma mintegy 353 ezer négyzetméter. Nem szigorúan egyetlen épület, hanem két 160 méteres toronyból és három, egyenként 40 méteres alacsonyabb épületből áll; irodái különböző cégeknek adhatók ki.

A La Défense negyed 2001-ben épült irodakomplexuma mintegy 353 ezer négyzetméter. Nem szigorúan egyetlen épület, hanem két 160 méteres toronyból és három, egyenként 40 méteres alacsonyabb épületből áll; irodái különböző cégeknek adhatók ki. The Shard, London: Az Egyesült Királyság legmagasabb, 310 méteres tornya mintegy 120 ezer négyzetméter. 2012-ben készült el; irodák, szálloda, éttermek, prémium lakások, valamint tetőszinti bár és nyitott kilátó található benne, 360 fokos, akár 40 mérföldre nyúló panorámával.

Az Egyesült Királyság legmagasabb, 310 méteres tornya mintegy 120 ezer négyzetméter. 2012-ben készült el; irodák, szálloda, éttermek, prémium lakások, valamint tetőszinti bár és nyitott kilátó található benne, 360 fokos, akár 40 mérföldre nyúló panorámával. A román Parlament Palotája, Bukarest: Nicolae Ceaușescu kommunista diktátor megbízásából a 20. század második felében épült kolosszális komplexum mintegy 3000 helyiségből áll. A méretadatok eltérnek, de a legtöbb forrás nagyjából 362 ezer négyzetméterre tippeli. Román útikönyvek szerint a Pentagon után a világ második legnagyobb közigazgatási épülete. Az építkezéshez országszerte ezrével szállítottak kristályt, márványt és fát; a palotában csillogó termek, titkos alagutak és nukleáris bunker is található.

Nicolae Ceaușescu kommunista diktátor megbízásából a 20. század második felében épült kolosszális komplexum mintegy 3000 helyiségből áll. A méretadatok eltérnek, de a legtöbb forrás nagyjából 362 ezer négyzetméterre tippeli. Román útikönyvek szerint a Pentagon után a világ második legnagyobb közigazgatási épülete. Az építkezéshez országszerte ezrével szállítottak kristályt, márványt és fát; a palotában csillogó termek, titkos alagutak és nukleáris bunker is található. Bishopsgate 22, londoni City: A COVID közepén, 2020 végén befejezett, 62 emeletes felhőkarcoló 195 ezer négyzetméter alapterületű, és szélesebb a Shardnál. London és az Egyesült Királyság második legmagasabb épülete. A fejlesztő, az AXA alapkezelője januárban közölte, hogy teljesen bérbe van adva.

A COVID közepén, 2020 végén befejezett, 62 emeletes felhőkarcoló 195 ezer négyzetméter alapterületű, és szélesebb a Shardnál. London és az Egyesült Királyság második legmagasabb épülete. A fejlesztő, az AXA alapkezelője januárban közölte, hogy teljesen bérbe van adva. A Commerzbank frankfurti felhőkarcolója: 1997-es átadásakor Európa legmagasabb épülete volt. A 259 méter (az antennával 300 méter) magas torony a Commerzbank központja, mintegy mintegy 120 ezer négyzetméter alapterülettel. Terveit a Foster + Partners készítette, amely a JPMorgan tervezett épületén is dolgozik.

1997-es átadásakor Európa legmagasabb épülete volt. A 259 méter (az antennával 300 méter) magas torony a Commerzbank központja, mintegy mintegy 120 ezer négyzetméter alapterülettel. Terveit a Foster + Partners készítette, amely a JPMorgan tervezett épületén is dolgozik. Hexagone Balard, Franciaország: A francia fegyveres erők hatszög alakú központja mintegy 163 ezer négyzetméter alapterületű. 2015-ben épült; a kivitelező Bouygues szerint több mint 13 ezer ember dolgozott rajta, tetőzete "egy lopakodó bombázó szárnyát idézi". A kampuszon több mint 9000 katona dolgozik.

A francia fegyveres erők hatszög alakú központja mintegy 163 ezer négyzetméter alapterületű. 2015-ben épült; a kivitelező Bouygues szerint több mint 13 ezer ember dolgozott rajta, tetőzete "egy lopakodó bombázó szárnyát idézi". A kampuszon több mint 9000 katona dolgozik. A párizsi Louvre: A világ leglátogatottabb múzeumának honlapja szerint több mint 200 ezer négyzetméter összesített alapterülettel rendelkezik, jóllehet a nyilvánosan kiállított műtárgyak ennél jóval kisebb területen láthatók. Az eredetileg a 12. században épült palota évszázadokon át a francia királyok hivatalos rezidenciája volt, mígnem XIV. Lajos – belefáradva a párizsi lázadó tömegekbe – Versailles-ba költözött.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Mike Kemp via Getty Images