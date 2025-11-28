  • Megjelenítés
118 millió forint egy átlagos brit lakás: kiderült, miért halasztják el a vásárlást a britek
Csökkent a brit lakáseladások száma a november 23-ával záruló négy hétben a londoni központú ingatlanpiaci portál, a Zoopla szerint - írta a WSJ.

A visszaesés oka, hogy sok vevő inkább kivárt, elhalasztotta a vásárlási döntést a költségvetésben tervezett magasabb ingatlanadók miatt. A Zoopla pénteken közölte, hogy az értékesítések országszerte 4 százalékkal estek, miközben a vevői kereslet 12 százalékkal maradt el az előző év azonos időszakától.

A Zoopla adatai szerint

az átlagos brit lakásár éves szinten 1,3 százalékkal 270 200 fontra emelkedett - ez most átszámítva 118 millió forintnak felel meg.

Londonban és Dél-Angliában ugyanakkor 18 hónap után először csökkentek az árak. A költségvetési bizonytalanság miatt sokan inkább az óvatosságot választozzák, míg a bővebb kínálat növelte a vevők választási lehetőségeit.

"Azok a háztartások, amelyek az elmúlt hónapokban elhalasztották költözési döntésüket, várhatóan magabiztosabban térnek majd vissza a piacra" – mondta Richard Donnell, a Zoopla ügyvezető igazgatója.

Arra számítunk, hogy az ingatlanpiaci aktivitás élénkül, és ez átnyúlik az új évre

– tette hozzá.

