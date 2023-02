Ilyen egy tökéletes ingatlanhirdetés: ezekkel a kulcsszavakkal könnyebb lehet a lakáseladás

Portfolio 2023. február 02. 11:00

Az otpotthon.hu alig több mint fél éve jelent meg a hazai ingatlanhirdetési piacon, és alaposan felkavarta az állóvizet a stabil pozíciókat évek óta őrző szereplők között. Az ingatlanportálok versenyképességének kulcsa a minél nagyobb kínálat és ügyfélelérés, de a hitelesség felépítése is elengedhetetlen. Bár még mindig nem tűntek el az offline apróhirdetések és az utcára kiragasztott hirdetmények, egyértelmű, hogy a hirdetési piac a fényképes, vizuálisan vonzó, online ajánlatok irányába halad. A lassuló ingatlanpiacon egyre fontosabbá válnak a figyelemfelhívó hirdetések, amelyek elkészítéséhez viszont érdemes segítséget is igénybe venni, mert a címsor első 5-6 kulcsszaván hónapok és milliók is múlhatnak. A Portfolio Lipták Zsuzsát, az OTP Otthonmegoldások Kft. ügyvezető igazgatóját kérdezte a hazai ingatlanhirdetési piacról, a hirdetési trendekről és az innovációs irányokról.