Mit hoz a jövő? - Már az irodaházakból is töltőállomás lesz

Az üzemeltetés és leginkább az energia elérhetősége, és ára az idei tél előtt is elkerülhetetlen kérdés. Mindenki számára egyre nyilvánvalóbb, hogy az energiát nem olcsón kell szerezni, hanem lehetőség szerint minél kevesebbet kellene belőle felhasználni, úgy, hogy a szolgáltatás színvonala nem csökken egy irodaház bérlője számára. Erre pedig egyre több jó válasz és technológiai innováció érkezik. A Property Investment Forum 2023 konferencián is természetesen az egyik kiemelt téma volt az épületek energiahatékonysága, a bérlők igényének változása, de ezek mellett az e-mobilitás is, ami már szintén megoldásra váró feladatokat, lényegében egy részleges funkcióváltást hozott az irodaépületek üzemeltetői, tulajdonosai számára.

Az energiahatékonyság egy elkerülhetetlen kérdés az épületüzemeltetési, bérbeadási, vagyis összességében az egész irodapiacon. Balástyai Márk, CEO, Futureal Energy, a kerekasztal moderátora többek között arról kérdezte a beszélgetés részvevőit, hogy hol tartanak az energiaárak, a házak üzemeltetése milyen minőségű, a források rendelkezésre állnak-e, illetve, hogy milyen irányba mozdul a piac és, hogy az e-mobilitás milyen kihívásokat hoz az üzemeltetésben.

"A jövőben az energia árában növekvő pályát látok, mert nem fog változni az energiamix, csak drágább alapanyagból állítjuk elő" - hívta fel a figyelmet - Csiki László, Head of Technical Property- and Asset Management, GTC Magyarország Zrt. Hozzátette:

Ha nem tesszük hatékonyabbá a régebben épült ingatlanokat, akkor azok lassan kiadhatatlanná válnak. A fejlesztésekben látom a kiutat a hatékonyság növelésében.

- emelte ki. "A régi ingatlanok akkor épültek, amikor boom volt, ennek van egy olyan kellemetlen mellékhatása, hogy nem tökéletesek. Most, amikor a bérleti szerződés tárgyalásánál az első kérdése a bérlőnek, hogy milyen az üzemeltetési költség, már kibuknak ezek a hiányosságok. Mi arra koncentrálunk, hogy az x éve megépített házból hogyan lesz a mostani igényeknek megfelelő ingatlan, ezt optimalizáljuk, hogy hatékony legyen és tudja az elvárt komfortot hozni." - mondta Csiki László.

Turcsányi Balázs, e-mobilitás üzletágvezető, ALTEO csoport arról számolt be, hogy a bérlők igényei változni fognak, az e-mobilitás itthon is egyre inkább teret nyer. Az elektromos autók felhasználóira jellemző, hogy otthon vagy az irodákba akarnak tölteni, erre az irodaházakat is fel kell készíteni, de jelenleg nem egyértelmű, hogy egy meglévő épületnél rendelkezésre áll-e a megfelelő hálózati kapacitás a töltések kiszolgálására. Egyes autógyártók pár év múlva nem is fognak nem elektromos autókat forgalmazni,

emiatt az ingatlanok funkcióinak egy része át kell, hogy alakuljon: töltőállomásokká is kell válniuk.

- hangzott el, majd a szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy 14-15%-os növekedést vizionálnak évente az elektromos autók számában. A városi mobilitást szolgálják jelenleg az elektromos autók, de a hatótáv fejlődésével ez is változhat.

Kép forrása: Stiller Ákos/Portfolio

Egyfelől bele kell állni az ESG-be, a másik legfontosabb feladat az üzemeltetésben az edukáció - emelte ki Győri Gyula, Facility Management Director, CPI Facility Management Kft. A forrásokra vonatkozó kérdésre reagálva elmondta:

Az energiarendszernek forrásra van szüksége, a támogatásokat sem a tetőkre, a napelemekre kellene csoportosítani, hanem a rendszer fejlesztésére

- mondta, majd az üzemeltetési szakma, a bérlők és az elektromobilitás is előkerült: "Az FM szakmában sok akarat van, hogy megváltozzon a piaci megítélése, de lehet, hogy nem mindenkinek előnyös, ha ez megvalósul. A bérlők sokszor együttműködőek, ha jó a kommunikáció. Ha elmagyarázzuk az energiahatékonyságot, a környezeti szempontokat, akkor ők is partnerek. Az elektromobilitás elől nem lehet kitérni szerintem sem. Azért vagyunk pánikban, mert eddig ültünk a mindenféle új lehetőségen, most meg kényszerbe kerültünk. Szerintem ezek lehetőségek, gondoljunk csak bele, milyen új gépekkel tudunk már dolgozni, a digitalizáció, az adatok is mennyit segíthetnek" - zárta gondolatait Győri Gyula.

Erre reagálva Berki Gergő, üzletágvezető, TOPdesk Magyarország Kft. kiemelte, hogy:

Az üzemeltetés már csak attól is sokkal jobbá válhat, ha figyeljük az adatokat.

Az adatokból rengeteg dolgot ki lehet olvasni, és arra reagálva optimalizálni az épület működését. Például látható, ha a bérlők nem megfelelően használják a rendelkezésre álló technológiát, vagy akár az is, ha karbantartásra van szükség az ingatlan egy-egy részénél, berendezésénél, stb." - mondta el Berki Gergő.

Arra a kérdésre, hogy egy felmerülő költségcsökkentési kényszer esetén mennyire partnerek a bérlők, Mikó Zoltán, vezérigazgató, Future FM Zrt. elmondta, hogy érdemes kettéválasztani a piacot a költségcsökkentés kapcsán. Pl. az állami szereplők komoly tiltó jellegű fogyasztás-csökkentéseket vezettek be az irodaházaiknál, egy ilyen esetben a külső üzemeltetőnek sok hozzáadott értéke nincs. A piaci alapon működő cégeknél viszont,

amikor a dolgozókat éppen vissza akarják csábítani a home office-ból, miközben a költségeket is csökkentenék, de a bérlői komfortszintet is meg kell tartani, vagy akár növelni, akkor van igazi értéke a jó FM-csapatnak.

A fenti tényezők egyszerre csak úgy tudnak létrejönni, ha a cég elismeri az FM jelentőségét és akár van egy olyan, részleg, amely a források megfelelő elosztásával, újracsoportosításával tudja is segíteni a jó megoldások létrejöttét." - mondta el Mikó Zoltán.

"A legjobb energia, amit meg sem termelünk, vagy meg sem kell venni. Ennek kapcsán az épületek üzemeltetésének óriási jelentősége van. Az épületeket a jövőbeli elvárásoknak megfelelően kellene megtervezni, másrészt üzemeltetni is úgy kellene őket, hogy a valóságos értékek a papíron hozott energiaértékeknek megfeleljenek" - mondta el Zuggó Balázs, ügyvezető igazgató, Daikin Hungary Kft.

A méregdrága házainkat egyszerűen rosszul üzemeltetjük

- emelte ki Zuggó, majd hozzátette, hogy a profi épületüzemeltetéshez ki kell lépni az épületből, és városi, vagy rendszerszinten kell gondolkodni. A meglévő épületállomány dekarbonizációja az egyik legnagyobb kihívás a következő 10-20 évben.

Címlapkép forrása: Akos Stiller via Portfolio