Légy Te az év pénzügyi vezetője! Már lehet nevezni a CFO of the year 2025 díjra
Légy Te az év pénzügyi vezetője! Már lehet nevezni a CFO of the year 2025 díjra

Hamarosan kiderül, ki lesz az év vállalati pénzügyi-gazdasági vezetője Magyarországon. A CFO of the year 2025 díjra szeptember 10-éig lehet pályázni, és a Portfolio szeptember 18-ei Future of Finance 2025 konferenciáján adjuk át az elismerést.
Future of Finance 2025
Nem érdemes lemaradni a Future of Finance 2025 konferenciáról!
Idén szeptember 18-án, az ország legfontosabb pénzügyi vezetőit felvonultató Future of Finance 2025 konferencián adjuk át a Portfolio és a Credit Management Group közös "CFO of the year" díját.

A jó pénzügyi teljesítményt felmutató hazai vállalatok vezetői közül a szakmai zsűri által idén is a legfelkészültebbnek és legsikeresebbnek tartott gazdasági, pénzügyi igazgatót tüntetjük ki az eseményen. Rajta kívül a legjobbak a CFO Master 2025 díjban részesülhetnek.

A CFO of the year 2025 díjra bármely hazai cég pénzügyi, gazdasági vezetője jelentkezhet, kivéve a pénzügyi szektorban és a tanácsadói szférában tevékenykedő társaságokét.

A nevezésekhez pályázati űrlapot kell kitölteni, amely IDE KATTINTVA ÉRHETŐ EL. A nevezéseket 2025. szeptember 10-ig várjuk.

Tavalyi konferenciabeszámolónk és a CFO of the year díjazottjával készült interjúnk itt olvasható:

Kapcsolódó cikkünk

Magyar sikertörténet a nemzetközi papírpiacon: megszólal az év pénzügyi vezetője

Feltárult a pénzügyek jövője, megvan az év pénzügyi vezetője!

A pályázók 20%-os kedvezménnyel, a díjazottak pedig díjmentesen vehetnek részt szeptember 18-i pénzügyi konferenciánkon.

