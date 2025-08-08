A foglalási adatok szerint rekordszámú lengyel és skandináv fiatal érkezett a Szigetre

A Sziget idén jelentősen több külföldi látogatót vonz több országból is, különösen Közép-Európából és Skandináviából: a foglalási adatok szerint a legnagyobb növekedés a lengyeleknél (háromszoros), a cseheknél (2,5-szeres) és a dánoknál (kétszeres) tapasztalható. A legtöbb külföldi augusztus 5-én érkezett Budapestre, átlagosan 5-6 napot töltenek itt, és kedvezőbb áron, átlagosan 135 euróért vásároltak repülőjegyet, ami 12%-kal olcsóbb a tavalyinál.

Jelentősen megnőtt a Sziget Fesztiválra érkező külföldi látogatók száma több országból is a Kiwi.com foglalási adatai szerint. A legnagyobb növekedés a lengyel, cseh és dán fiatalok körében tapasztalható: a lengyelek háromszor annyian, a csehek majdnem két és félszer, a dánok pedig több mint kétszer annyian érkeznek, mint tavaly. A 2025-ös adatok alapján valódi ugrás látható több közép-európai és skandináv ország esetében - tájékoztatta a Kiwi.com online utazási iroda a Portfolio-t.

A legtöbb külföldi látogató augusztus 5-én érkezett Budapestre, ezt követi augusztus 6. és 7., ami azt jelzi, hogy sokan közvetlenül a fesztivál kezdetére időzítették utazásukat, és átlagosan 5-6 napot töltenek hazánkban.

Az utazók többsége júliusban vásárolta meg repülőjegyét, amikor az átlagár 135 euró volt – ez közel 12%-kal kedvezőbb, mint a tavalyi 154 eurós átlagár.

A júniusi foglalások esetében magasabb, átlagosan 179 eurós jegyárakat regisztráltak.

A lengyel, cseh és dán fiatalok mellett az olaszok, franciák, spanyolok és írek is nagyobb számban utaznak Budapestre repülővel a fesztivál hetében, mint 2024-ben.

Címlapkép forrása: Portfolio