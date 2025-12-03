305 millió eurós refinanszírozást kapott egy pláza Romániában

A tranzakció Romániában az első olyan refinanszírozás, amely egy vegyes funkciójú projekt több, eltérő rendeltetésű épületből álló portfóliójára vonatkozik. A forrásból a Palas Iasi továbbfejlesztését és átalakítását, illetve a fejlesztés alatt álló további projektjeinek megvalósítását fogja finanszírozni a cég.

A 2012-ben megnyílt Palas Iasi Románia első, városrehabilitációs célú, vegyes hasznosítású komplexuma volt, tavaly több mint 22,2 millió látogatást regisztrált.

Ezzel a tranzakcióval a Iulius-csoport 2025-ben összesen több mint 700 millió euró finanszírozást tudott bevonni, beleértve a májusban megszerzett, 400 millió eurós zöldhitelt a Rivus Kolozsvár projektre

– idézte a cikk Marius Perșeneát, az Iulius operatív igazgatóját.

Marius Persenea IULIUS Company, Chief Operating Officer

Címlapkép forrása: Iulius