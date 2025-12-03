  • Megjelenítés
Előkerült a magyarok készpénze: a legtöbben így vesznek lakást
Előkerült a magyarok készpénze: a legtöbben így vesznek lakást

Portfolio
Az összes korosztályt tekintve az OC hálózatában vásárlók közül a lakásukért készpénzzel fizetők jelentették a többséget 60 százalékkal az év eddigi részében, a vevők átlagosan 59,1 millió forintért vettek ingatlant - derült ki az Otthon Centrum idei hálózati forgalma alapján készített vevőprofil-mintázatából.

A hitelt felvevők aránya a cég segítségével lebonyolított tranzakciók esetében 38 százalék és mindössze 3 százalék élt valamilyen állami támogatási formával.

Bár egyetlen generáció sem szorult ki az ingatlanpiacról az évek óta tartó áremelkedés miatt, a korosztályok közötti preferenciák az ingatlantípus és a vásárlóerő tekintetében is érzékelhetőek

– írta Soóki-Tóth Gábor, az Otthon Centrum elemzési vezetője.

Soóki-Tóth Gábor
Otthon Centrum, elemzési vezető
Soóki-Tóth Gábor
Otthon Centrum, elemzési vezető
Soóki-Tóth Gábor Csaba a Budapesti Műszaki Egyetemen és a Nottingham Trent Egyetemen szerezte okleveles építészmérnöki és ingatlanszakértői (M.Sc. in Real Estate) diplomáját.
Soóki-Tóth Gábor Csaba a Budapesti Műszaki Egyetemen és a Nottingham Trent Egyetemen szerezte okleveles építészmérnöki és ingatlanszakértői (M.Sc. in Real Estate) diplomáját. Pályafutását a felsőoktat Tovább

Míg a legnagyobb vásárlóereje a nyugdíj előtt álló korosztálynak volt idén, a fiatal generáció tagjai csak jóval szerényebb kerettel tudnak belépni a lakáspiacra. A cég közreműködésével vásárló 30 évnél fiatalabbak átlagosan csak 51,5 millió forintért vettek lakást, ami a vizsgált korcsoportok között a legalacsonyabb érték. A teljes vevői körön belül a fiatalok mindössze 13 százalékot tesznek ki, ami az idősek után a második legalacsonyabb érték a korcsoportok között.

A legfiatalabbak között a legmagasabb a hitelfelvételi hajlandóság is: 60 százalékuk vett fel kölcsönt a lakásvásárláshoz, miközben körükben a készpénzes vásárlók aránya mindössze 33 százalék. Esetükben jellemző a szülői segítség, míg a valamilyen állami támogatást igénybe vevők aránya összesen 7 százalék.

Az OC teljes ügyfélkörében a vásárlások 41,2 százaléka használt házra irányult, míg használt lakást 33,7 százalék, panelt 13,6 százalék választott. Új építésű ingatlan mellett az ügyfelek mindössze 11,5 százalék döntött.

A fiatalok preferenciái ugyanakkor eltérnek az átlagos mintázattól: körükben magasabb a használt házat (43 százalék) és panellakást (16,6 százalék) vásárlók aránya. Ezzel szemben körükben a téglalakást (30 százalék), illetve új építésű lakást (10,4 százalék) választók aránya elmarad az országos átlagtól.

A szakember arról is beszámolt, hogy idén is Pest megye bizonyult a legnépszerűbb lokációnak az OC ügyfélkörében, a tranzakciók 17,8 százalékával. Ezt a belváros követte 15,2 százalékkal, majd a pesti kerületek külső városrészei 13,6 százalékkal.

A legfiatalabbak esetében is Pest megye volt a favorit (17,7 százalék), ettől nem sokkal maradtak el a belvárosi és külső pesti kerületek, amelyek a községekkel együtt szintén népszerűek a generáció körében (14,2 százalék). A budai kerületeket és vízparti településeket azonban a fiatal vevők túlnyomó többsége anyagi megfontolásból kerülte.

Idei adás-vételekben a külföldiek aránya az összes vásárló 2,2 százaléka volt.

