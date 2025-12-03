  • Megjelenítés
A magyarok egyik kedvenc nyaralóhelye vezeti idén a világ legkedveltebb üdülőingatlan-országainak listáját
A magyarok egyik kedvenc nyaralóhelye vezeti idén a világ legkedveltebb üdülőingatlan-országainak listáját

Portfolio
Spanyolország a Property Finder friss "Vacation Score" rangsora szerint a világ legjobb nyaralóingatlan-célországa. A legújabb, globális jelentés 32 országot vizsgált megfizethetőség, elérhetőség, az életmód vonzereje és a bérbeadási értékpotenciál alapján.

A nyaralóingatlan-vásárlók a rangsor szerint következetesen a biztonságot, a stabilitást, valamint az erős kulturális vagy természeti vonzerőt helyezik előtérbe, döntésüket pedig az elérhetőség, a kiépült közlekedési hálózatok és a minőségi turisztikai infrastruktúra is alakítja - írja a Property Finder.

Az ideális második otthon vagy üdülő könnyen megközelíthető, egyszerűen bejárható, és gazdag szabadidős, illetve kulturális élményeket kínál.

A legjobb 5 ország nyaralóingatlan-vásárlásra:

1. Spanyolország — 79,3/100. Spanyolország vezeti a rangsort gazdag kulturális kínálatával, kellemes éghajlatával, megfizethetőségével és fejlett közlekedési rendszereivel. Az országban 41 nemzetközi 48 repülőtér működik, így Elérhetőség és Infrastruktúra pontszáma 83-as a százból, ami a második otthont keresők számára az egyik legkönnyebben elérhető célponttá teszi.

2. Franciaország — 69,4/100. Szorosan követi Spanyolországot különösen az életminőség és a környezeti tényezők terén (76,7). Kiterjedt repülőtér-hálózata és közlekedési rendszere miatt 72,2-es Elérhetőség és Infrastruktúra értékelést kapott. Bár az árak magasabbak, az ország továbbra is vonzza a magas jövedelmű, második otthont kereső vevőket.

Trendforduló a globális városfejlesztésben: így alakulhat át drasztikusan az épített környezetünk

Egyetlen gigaprojekt elindítása dobta meg az egész hazai építőipart

Óriási boom zajlik a határon túl: bőven az ötéves átlag felett a kereslet ebben a szektorban

3. Portugália — 65,8/100. A harmadik helyen végzett kulturális sokszínűsége, tengerpartjai, biztonsága és gazdag öröksége miatt. Életmód és Környezet pontszáma 66 a százból, míg Biztonság és Védelem mutatója 92%-kal haladja meg a hasonló országok átlagát. A 2024-es "World's Best Golf Destination" elismerés tovább erősíti vonzerejét a golf iránt érdeklődő vevők körében.

4. Egyesült Arab Emírségek — 65,4/100. A negyedik helyet a kiemelkedő elérhetőség, a gazdasági stabilitás és a vevőbarát ösztönzők révén szerezte meg. Nyolc nemzetközi repülőtérrel és hat légitársasággal rendelkezik, amelyek világszerte több mint 600 célpontra kínálnak járatokat, így Elérhetőség és Infrastruktúra pontszáma 88,2. Megfizethetőség és Érték mutatója 68,1, ami erős ár-érték arányt jelez, különösen az Abu-Dzabiban és Dubajban található luxusingatlanok esetében. Versenyelőnyei közé tartozik a teljes körű külföldi tulajdonjog, az ingatlanadó hiánya és az ingatlanbefektetőknek szóló Aranyvízum-program.

5. Egyesült Államok — 64,4/100. Az USA a ranglista ötödik helyén áll sokszínű tájaival, erős turisztikai infrastruktúrájával és a második otthonok széles kínálatával. Bár Megfizethetőség és Érték pontszáma mérsékelt, csupán 51,4, a nagyvárosokon kívül számos helyszín kínál itt kiváló ár-érték arányt. Elérhetőség és Infrastruktúra mutatója természetesen erős, 72,6.

Az első ötöst Olaszország, az Egyesült Királyság, Dánia, Németország és Svájc követi.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

2025. december 3.

