A magyarok egyik kedvenc nyaralóhelye vezeti idén a világ legkedveltebb üdülőingatlan-országainak listáját

A nyaralóingatlan-vásárlók a rangsor szerint következetesen a biztonságot, a stabilitást, valamint az erős kulturális vagy természeti vonzerőt helyezik előtérbe, döntésüket pedig az elérhetőség, a kiépült közlekedési hálózatok és a minőségi turisztikai infrastruktúra is alakítja - írja a Property Finder.
Az ideális második otthon vagy üdülő könnyen megközelíthető, egyszerűen bejárható, és gazdag szabadidős, illetve kulturális élményeket kínál.
A legjobb 5 ország nyaralóingatlan-vásárlásra:
1. Spanyolország — 79,3/100. Spanyolország vezeti a rangsort gazdag kulturális kínálatával, kellemes éghajlatával, megfizethetőségével és fejlett közlekedési rendszereivel. Az országban 41 nemzetközi 48 repülőtér működik, így Elérhetőség és Infrastruktúra pontszáma 83-as a százból, ami a második otthont keresők számára az egyik legkönnyebben elérhető célponttá teszi.
2. Franciaország — 69,4/100. Szorosan követi Spanyolországot különösen az életminőség és a környezeti tényezők terén (76,7). Kiterjedt repülőtér-hálózata és közlekedési rendszere miatt 72,2-es Elérhetőség és Infrastruktúra értékelést kapott. Bár az árak magasabbak, az ország továbbra is vonzza a magas jövedelmű, második otthont kereső vevőket.
3. Portugália — 65,8/100. A harmadik helyen végzett kulturális sokszínűsége, tengerpartjai, biztonsága és gazdag öröksége miatt. Életmód és Környezet pontszáma 66 a százból, míg Biztonság és Védelem mutatója 92%-kal haladja meg a hasonló országok átlagát. A 2024-es "World's Best Golf Destination" elismerés tovább erősíti vonzerejét a golf iránt érdeklődő vevők körében.
4. Egyesült Arab Emírségek — 65,4/100. A negyedik helyet a kiemelkedő elérhetőség, a gazdasági stabilitás és a vevőbarát ösztönzők révén szerezte meg. Nyolc nemzetközi repülőtérrel és hat légitársasággal rendelkezik, amelyek világszerte több mint 600 célpontra kínálnak járatokat, így Elérhetőség és Infrastruktúra pontszáma 88,2. Megfizethetőség és Érték mutatója 68,1, ami erős ár-érték arányt jelez, különösen az Abu-Dzabiban és Dubajban található luxusingatlanok esetében. Versenyelőnyei közé tartozik a teljes körű külföldi tulajdonjog, az ingatlanadó hiánya és az ingatlanbefektetőknek szóló Aranyvízum-program.
5. Egyesült Államok — 64,4/100. Az USA a ranglista ötödik helyén áll sokszínű tájaival, erős turisztikai infrastruktúrájával és a második otthonok széles kínálatával. Bár Megfizethetőség és Érték pontszáma mérsékelt, csupán 51,4, a nagyvárosokon kívül számos helyszín kínál itt kiváló ár-érték arányt. Elérhetőség és Infrastruktúra mutatója természetesen erős, 72,6.
Az első ötöst Olaszország, az Egyesült Királyság, Dánia, Németország és Svájc követi.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Óriási boom zajlik a határon túl: bőven az ötéves átlag felett a kereslet ebben a szektorban
A cseh ipariingatlanpiac-állomány éves összevetésben 5%-ot nőtt.
Megérkezett a várva várt reakció: ha Trump ezt tényleg megteszi, háború lesz
200 évnyi diplomáciai munkát rombolna le az elnök.
Élesedik a verseny, új AI-chippel támad az Amazon
Próbálják felvenni a versenyt.
Brüsszel döntött Magyarország ultimátumáról: megvan a határidő, amíg le kell válni az orosz földgázról
Megállapodásra jutott az Európai Parlament és Tanács az orosz energiaimport leállításáról.
Brüsszel drasztikus lépésre készül: itt az újabb csapás az autóiparra
"Made in Europe".
Ukrajnába ment katonákat képezni egy brit férfi, aztán valami elképesztőt tett
Nem járt jól a munkahelyváltással.
A Prada megvette a Versacét
Közel másfél milliárd dollárért.
Ilyen sem volt még a Nemzetközi Űrállomáson
Nagy a forgalom.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
ISO 27001: Hogyan tegyük a tanúsítást üzleti előnnyé?
Az ISO 27001 tanúsítás ma már üzleti szükséglet: növeli az ügyfélbizalmat, megkönnyíti a tender- és vendor-auditokat, és csökkenti az információbiztonsági incidensek kockázatát. Az ISO
Otthon Start: Újabb bank a 3% alatti kamatversenyben
Az MBH Duna Bank 2025. december 1-jétől bevezette kamatkedvezményes Otthon Start lakáshitel konstrukcióját, amellyel a bank is belépett a 3 százalék alatti kamatversenybe. Ez különösen figyelem
DIMOP Plusz: hol tartunk 2025 végén?
A Magyarországnak jutó 2021-2027 közötti pályázati források 9800 milliárd forintot tesznek ki. Ebből a DIMOP Plusz (Digitális Megújulás Operatív Program Plusz) esetén 764 milliárd forinttal
Mesterséges intelligencia és molekuláris tervezés
A hagyományos kutatásban 800 évet igénylő munkát az MI-nek sikerült néhány hónap alatt elvégeznie, 2,2 millió új kristályszerkezet felfedezésével.
Bizalmi válságban magyar piac, hiába várjuk a kockázati tőkét
A lelkesedés után vallatásokon át halad a világmegváltó ötlet, mire általában nem történik semmi. Magyarországon ugyanis sok a tehetség és az ötlet, de kevés a... The post Bizalmi válság
Balásy Zsolt: Mit (nem) ad nekünk a MÁV?
Egy ország vasúthálózata sok mindent elmond az országról. Mobilitás, kolbász, benzin. Balásy Zsolt aktuális megfejtése. Emlékszem, amikor a 2010-es évek elején először rohant a benzin... Th
Kiben bízhatunk? A bizalom földrajza
"A világot inkább a bizalom, mintsem a pénz mozgatja." - Joseph Stiglitz Kevés fogalom van, amely egyszerre hétköznapi és mégis nehezen megfogható. Tudjuk milyen, amikor... The post Kiben bízha
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Kiderült, hogy miért nem nőtt (már megint) a magyar gazdaság
A szárnyalás még várat magára.
Ízekre szedték a kormány gazdaságpolitikáját, Nagy Márton védelmébe vette
Meghallgatása volt a miniszternek.
Préda: Nincs másik gyártósor
Ha egy kibertámadás miatt leáll egy vízmű, vagy egy erőmű, ott nem működnek a bevált IT-s reflexek.