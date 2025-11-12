Hogy lehet a legtöbbet spórolni egy építkezésnél?

Hogyan segít a projektmenedzsment kézben tartani a sokszor meglepően magas építőipari költségeket? Milyen napi eszközöket használnak a szakemberek, hogyan döntenek az optimalizálásról úgy, hogy se a minőség, se a határidő ne sérüljön, és miért kulcs a kockázatelemzés?

Videónkban erről kérdeztük a komplex építési beruházások előkészítésével és megvalósításának támogatásával foglalkozó CÉH Zrt. alelnökét, Kégl Árpádot, aki megtakarítási példákon keresztül mutatta be a leggyakoribb pénzügyi kockázatokat, a tévhiteket, és azokról a korai lépéseket, amelyek a legtöbb pénzt takarítják meg egy-egy beruházásnál.

A cikk és a videó megjelenését a CÉH Zrt. támogatta.

Címlapkép forrása: Portfolio