A választások után is tettrekész lesz a magyar építőipar krémje
A Portfolio Építőipar 2026 konferencia záró panelbeszélgetésén a magyar építőipar képviselői igyekeztek a honi iparági és a nemzetközi helyzethez képest optimistán tekinteni a jövőbe. Egyetértettek abban, hogy az iparág törvényhozói stabilitásért kiált, és hogy rengeteg potenciál van még a növekedésre, főleg, ha a választások után újraindul az élet és a nyertestől függetlenül a lehetőségekhez mérten kiszámíthatóbb lesz a működési környezet.

Scheer Sándor, a Market Építő vezérigazgatója kiemelte, hogy az elmúlt másfél évtized során bekövetkezett változások jelentős hatással voltak az építőiparra. „16 évvel ezelőtt a kormány olyan stratégiát hozott létre, amely az építőiparnak nagyon sok megrendelést hozott" - fogalmazott a vezérigazgató.

Köszönettel tartozunk az elmúlt tizenévekért, hiszen 16 évvel ezelőtt olyan kormány alakult, aki létre akar hozni épületeket

– fogalmazott. Szerinte a patrióta gondolkodással a magyar építőipar magyar szereplői helyzetbe kerültek.

Lánszki Regő, az Építési és Közlekedési Minisztérium építészeti államtitkára emlékeztetett, hogy az építőipar részesedése a GDP-ben 2016-ban még csak 3,9 százalék volt, ami a 2024-ben 6 százalék fölé emelkedett, tavaly pedig 5,9 százalékot ért el. A kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt ez plusz 7 százalékot jelent, így az építőipar a GDP egyik meghatározó pillérévé vált. Az államtitkár kiemelte, hogy míg korábban 60-70 százalék volt a hazai kivitelezők aránya, ez mára 85 százalékra emelkedett. Ugyanígy az építőanyag-kereskedők területén is a hazai vállalkozókat sikerült előnyben részesíteni – egyedül az építőanyaggyártás tekintetében van még nagyon erős importkitettség. Az európai uniós források hiányában a kormány igyekezett alternatív forrásokat azonosítani és bevonni, illetve összeállított

egy több mint ezer projektből álló listát a következő tíz év potenciális beruházásairól,

amely infrastrukturális, művelődési, kulturális és gazdaságélénkítő beruházásokat tartalmaz.

„Az elmúlt időszakban a verseny élesedése egy nagyon erősen érinthető, érezhető esemény” – mondta Kovács Tamás, a Szabadics Építőipari Zrt. elnöke. Elmondása szerint a nyomás alatti ajánlatadás és munkavégzés erősítette és jobbá tette a folyamatokat.

Massányi Tibor, a DVM Group ügyvezető partnere szerint folyamatosan arra törekszenek, hogy minőségi szolgáltatást és ehhez méltó építőipari fellépést tanúsítsanak a piacon. „Mi próbálunk a piachoz hozzátenni, és a lehetőségeket kihasználni” – tette hozzá.

Balázs Attila, a Bayer Construct vezérigazgatója elmondta, ha szükséges lenne, a jelenleginél lényegesen több lakást is tudnának építeni, az árak növekedése nélkül. „A teljes értéklánc nálunk van a tervezéstől az értékesítésig, így olyan árkategóriában is tudunk dolgozni, ami nem a belváros és a prémium szegmenseket takarja” – mondta.

Lánszki Regő hangsúlyozta, hogy az Otthon Start programhoz kapcsolódó fejlesztések nagyságrendileg 800 milliárd forintot fognak jelenteni az építőiparnak. Az államtitkár szerint több mint 110 projektre van igény a hatóságnál, amelyek Otthon Start kiemelésre várnak, ez 80 ezer lakást jelent. Ebből hozzávetőlegesen 35 ezer lakásig terveznek engedélyezni, ami a következő 1-2-3 évre kiszámíthatóságot ad.

„A tőke szereti a csendet és a biztonságot” – fogalmazott Balázs Attila a választások közeledtével kapcsolatban. Ha a biztonság folytatódik, akkor a tőke folyamatosan érkezik, és az építőipar újra emelkedő pályára léphet.

Scheer Sándor felhívta a figyelmet arra, hogy a lakossági területen továbbra is szükség van szabályozásra és kontrollra. Véleménye szerint fontos visszahozni és megerősíteni az ellenőrzést, mivel erős kontroll híján versenyhátrányba kerülhetnek azok, akik szabályosan végzik munkájukat. Scheer Sándor rámutatott, hogy a gazdaság átalakulása, különösen az autóipar változásai újabb munkalehetőségeket generálnak az építőipar számára. Nagy reményeket fűz a turizmus fejlődéséhez és a repülőtér fejlesztéséhez is., amely még több turista fogadását teszi lehetővé.

