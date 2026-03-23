Az új amerikai törvény a tönk szélére sodorja az ingatlanpiac egyik legjövedelmezőbb üzletét

Az Invitation Homes és az American Homes 4 Rent – két vállalat, amelyek együttesen mintegy 140 ezer családi ház tulajdonosa – részvényei jóval a nettó eszközértékük alatt cserélnek gazdát, a Green Street ingatlankutató cég adatai szerint. Jonathan Olsen, az Invitation Homes pénzügyi igazgatója egy konferencián szemléletes példával élt: a jelenlegi részvényárfolyamok alapján a befektetők mindössze 280 ezer dollárra értékelnek egy-egy olyan ingatlant, amely a mai piacon valójában 400 ezer dollárt érne. Érdekesség, hogy az amerikai lakások mediánára utoljára 2014-ben volt ennyire alacsony.

A megemelkedett jelzáloghitel-kamatok miatt a két vállalat részvényei már 2022 óta a nettó eszközértékük alatt forognak. A diszkont mértéke azonban tovább nőtt, miután Donald Trump elnök januárban a közösségi médiában bejelentette, hogy megtiltaná a nagybefektetőknek a családi házak felvásárlását. Ezeket a terveket azóta a szenátus által elfogadott 21st Century Road to Housing Act nevű törvényjavaslat formálta konkrétummá. A jogszabály több tucat intézkedéssel próbálja javítani a lakáskínálatot és a megfizethetőséget.

A törvényjavaslat egyik legvitatottabb pontja szerint a 350-nél több családi házat birtokló intézményi befektetők nem vásárolhatnának további ingatlanokat. Kivételt csak bizonyos feltételek teljesülése esetén tehetnének, például vehetnek rossz állapotú házakat, ha a vételár legalább 15 százalékát felújításra költik. Szintén mentességet kaphatnak azok a bérbeadók, akik aktívan segítik a bérlőiket a későbbi lakásvásárlásban. A javaslat emellett továbbra is lehetővé tenné az intézményi befektetők számára az új, bérbeadási célú lakások építését.

Ezeket az ingatlanokat azonban hét éven belül kötelező lenne értékesíteniük.

Bérbeadásra épített lakások átadása. Forrás: WSJ

Az iparági szereplők szerint ez az utóbbi szabály teljesen ellehetetlenítené a bérbeadási célú ingatlanfejlesztési modellt. A kényszerértékesítés miatt ugyanis a befektetők

elveszítenék a rugalmasságot az eladás időzítésében, ami túlságosan nagy kockázatot jelentene számukra.

A kritikusok arra is felhívják a figyelmet, hogy a nagybefektetők az elmúlt évtizedben több mint 300 ezer új lakást építettek bérbeadási céllal. A piacról való kiszorításuk éppen az új kínálatot csökkenthetné, ami éles ellentétben áll a törvény megfizethetőségi céljaival.

A jelenlegi részvénypiaci értékeltség ugyanakkor rendkívül vonzónak tűnhet az értékalapú befektetők számára: egyrészt, a törvényjavaslat vitatott elemeit a képviselőház még módosíthatja. Másrészt, mindkét érintett vállalat részvényeinek osztalékhozama meghaladja a 4 százalékot. Fontos szempont az is, hogy a cégek jelenleg is magas áron értékesítenek ingatlanokat magánvásárlóknak,

a befolyó bevételből pedig a jelentős diszkonttal forgó saját részvényeiket vásárolják vissza.

Bár a Wall Street kiszorítása a lakáspiacról ritka kétpárti egyetértést élvez az amerikai politikában – és a politikai kockázat továbbra is valós – a jelenlegi alacsony árfolyamok ezt a pesszimista forgatókönyvet már nagyrészt beárazták.

