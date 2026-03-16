  • Megjelenítés
Fordulat az ingatlanpiacon: a fenyegető háború árnyékában tízből négy fejlesztő kénytelen engedni az árból
Ingatlan

Portfolio
Az amerikai lakásépítők bizalmi indexe márciusban minimálisan emelkedett, a megfizethetőségi gondok azonban továbbra is meghatározzák az ágazat hangulatát – derül ki a Nemzeti Lakásépítők Szövetsége (NAHB) és a Wells Fargo által közösen publikált Housing Market Index (HMI) legfrissebb felméréséből.
Információ és jelentkezés

Az új építésű családi házak piacára vonatkozó bizalmi index márciusban egy ponttal, 38 pontra emelkedett a februári, felfelé korrigált 37 pontos értékről. Az 50 pont feletti érték jelezné, hogy az építők körében többségben vannak az optimisták, a mutató azonban ettől továbbra is jócskán elmarad. A márciusi felmérés válaszai az Iránnal kialakult konfliktus kirobbanása után érkeztek be.

Bill Owens, az NAHB elnöke szerint a vevők és a kivitelezők számára egyaránt a megfizethetőség maradt a legfőbb probléma.

Sok vásárló kivár az alacsonyabb kamatok reményében,

miközben a gazdasági bizonytalanság is visszafogja a keresletet, a fejlesztőket pedig a magas telek-, munkaerő- és anyagköltségek terhelik. Közel kétharmaduk továbbra is valamilyen értékesítési ösztönzőt kínál a piac élénkítése érdekében.

Még több Ingatlan

Robert Dietz, az NAHB vezető közgazdásza kiemelte, hogy a Freddie Mac 30 éves, fix kamatozású jelzáloghitelének februári átlaga 6,05 százalékra mérséklődött. Ez 2022 augusztusa óta a legalacsonyabb szintet jelenti. Ugyanakkor az önerő előteremtésének nehézségei, valamint az iráni konfliktusból és az olajárak alakulásából fakadó bizonytalanság továbbra is fékezőerőként hatnak. Pozitívumként értékelte viszont a kormányzat múlt héten kiadott rendeleteit, amelyek a lakásépítéssel kapcsolatos szabályozási terhek csökkentését célozzák.

A felmérés szerint márciusban a lakásépítők 37 százaléka csökkentette az árait, ami kismértékben meghaladja a februári 36 százalékot. Az átlagos árcsökkentés mértéke 6 százalékon stagnált. Az értékesítési ösztönzőket alkalmazók aránya a februári 65 százalékról 64 százalékra mérséklődött, ezzel azonban az arányuk immár tizenkét egymást követő hónapban maradt 60 százalék felett.

A HMI mindhárom alindexe javult márciusban: a jelenlegi értékesítési feltételeket mérő mutató egy ponttal 42 pontra, a következő hat hónapra vonatkozó várakozásokat tükröző index pedig két ponttal 49 pontra nőtt. A potenciális vevők érdeklődését jelző alindex három ponttal 25 pontra emelkedett. A regionális, háromhavi mozgóátlagok alapján az északkeleti (44 pont) és a középnyugati régió (43 pont) stagnált. A déli régió szintén változatlan maradt 35 ponton, míg a nyugati térség mutatója két pontot veszítve 31 pontra csökkent.

Kapcsolódó cikkünk

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Mario Tama

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Holdblog

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

2026. március 17.

2026. március 17.

2026. március 18.

2026. március 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility