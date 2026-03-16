Fordulat az ingatlanpiacon: a fenyegető háború árnyékában tízből négy fejlesztő kénytelen engedni az árból

Az új építésű családi házak piacára vonatkozó bizalmi index márciusban egy ponttal, 38 pontra emelkedett a februári, felfelé korrigált 37 pontos értékről. Az 50 pont feletti érték jelezné, hogy az építők körében többségben vannak az optimisták, a mutató azonban ettől továbbra is jócskán elmarad. A márciusi felmérés válaszai az Iránnal kialakult konfliktus kirobbanása után érkeztek be.
Bill Owens, az NAHB elnöke szerint a vevők és a kivitelezők számára egyaránt a megfizethetőség maradt a legfőbb probléma.
Sok vásárló kivár az alacsonyabb kamatok reményében,
miközben a gazdasági bizonytalanság is visszafogja a keresletet, a fejlesztőket pedig a magas telek-, munkaerő- és anyagköltségek terhelik. Közel kétharmaduk továbbra is valamilyen értékesítési ösztönzőt kínál a piac élénkítése érdekében.
Robert Dietz, az NAHB vezető közgazdásza kiemelte, hogy a Freddie Mac 30 éves, fix kamatozású jelzáloghitelének februári átlaga 6,05 százalékra mérséklődött. Ez 2022 augusztusa óta a legalacsonyabb szintet jelenti. Ugyanakkor az önerő előteremtésének nehézségei, valamint az iráni konfliktusból és az olajárak alakulásából fakadó bizonytalanság továbbra is fékezőerőként hatnak. Pozitívumként értékelte viszont a kormányzat múlt héten kiadott rendeleteit, amelyek a lakásépítéssel kapcsolatos szabályozási terhek csökkentését célozzák.
A felmérés szerint márciusban a lakásépítők 37 százaléka csökkentette az árait, ami kismértékben meghaladja a februári 36 százalékot. Az átlagos árcsökkentés mértéke 6 százalékon stagnált. Az értékesítési ösztönzőket alkalmazók aránya a februári 65 százalékról 64 százalékra mérséklődött, ezzel azonban az arányuk immár tizenkét egymást követő hónapban maradt 60 százalék felett.
A HMI mindhárom alindexe javult márciusban: a jelenlegi értékesítési feltételeket mérő mutató egy ponttal 42 pontra, a következő hat hónapra vonatkozó várakozásokat tükröző index pedig két ponttal 49 pontra nőtt. A potenciális vevők érdeklődését jelző alindex három ponttal 25 pontra emelkedett. A regionális, háromhavi mozgóátlagok alapján az északkeleti (44 pont) és a középnyugati régió (43 pont) stagnált. A déli régió szintén változatlan maradt 35 ponton, míg a nyugati térség mutatója két pontot veszítve 31 pontra csökkent.
