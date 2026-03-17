Kőkemény büntetés az Egyesült Államokban: súlyos pénzeket bukhatnak a tehetős települések az új törvény miatt

Az Egyesült Államokban a helyi területhasználati szabályozás alapvetően meghatározza, hogy hol, milyen méretű és funkciójú lakóingatlanok épülhetnek. Számos településen a nagytelkes, kizárólag családi házas övezeti besorolás gyakorlatilag lehetetlenné teszi a megfizethető lakások és a társasházak építését. Ez a jelenség különösen a magasabb jövedelmű körzetekben jellemző, és
egyenes következménye a lakásárak általános emelkedése.
A Kongresszus két kamarája egy-egy átfogó lakhatási törvényjavaslatot fogadott el. A szenátus a 21st Century ROAD to Housing Act (ROAD) módosított változatát, a képviselőház pedig a Housing for the 21st Century Act (H21) nevű csomagot szavazta meg. Mindkét javaslat arra kötelezné az amerikai lakásügyi minisztériumot, hogy útmutatókat és ajánlásokat készítsen az önkormányzatok számára a területhasználati szabályozások reformjához. A H21 emellett külön irányelveket kér az egy lépcsőházas társasházakra vonatkozóan. Ezek a megoldások az építési költségek csökkentésével
érdemben javíthatnák a lakhatás megfizethetőségét.
A jogszabálytervezetek új támogatási programokat is tartalmaznak, amelyek az engedélyezési és tervezési folyamatok felgyorsítását szolgálják. A ROAD emellett egy új mechanizmust is bevezetne a közösségfejlesztési támogatások elosztására: a rendszer aszerint jutalmazná vagy büntetné az önkormányzatokat, hogy az elmúlt években növelték-e a lakáskínálatot.
Elemzések szerint azok a települések veszítenék a legtöbb forrást, amelyek hagyományosan akadályozták az új lakások építését a jobb módú városrészekben. Ilyen például Los Angeles vagy a New York állambeli Nassau megye.
A szakértők ugyanakkor számos hiányosságra hívják fel a figyelmet. Az egyik legfontosabb probléma, hogy mindkét javaslat jelentős új feladatokat róna a minisztériumra, amit egyébként az elmúlt évben súlyos létszámleépítések és költségvetési megszorítások sújtottak. Így a törvények végrehajtásához elengedhetetlen lenne a forráskivonások visszafordítása. Szintén fontos kritika, hogy az ösztönzőrendszer hatása rendkívül korlátozott. Az évi mintegy 3,3 milliárd dolláros keretből a jutalmazott önkormányzatokhoz mediánértéken csupán évi 55 ezer dollár jutna: ez az összeg még egyetlen új lakás felépítésére vagy egyetlen új munkatárs alkalmazására sem lenne elegendő.
A ROAD egy korábbi változata összekapcsolta volna a tömegközlekedési beruházások finanszírozását a lakásépítéseket támogató helyi szabályozási reformokkal, ez a rendelkezés azonban kikerült a végleges szövegből. A szakértők szerint ennek a passzusnak a visszaemelése érdemben segítené a helyzetet, és ugyanígy hasznos lenne, ha a nagyvárosi tervezési szervezetek számára kötelezővé tennék a lakáskoordinációs tervek elkészítését, biztosítva, hogy a közlekedési beruházásokhoz megfelelő lakásfejlesztések is társuljanak. Emellett a Kongresszusnak közvetlenül is be kellene ruháznia új lakóingatlanok építésébe. Ennek egyik módja a szociális lakásépítési programok megújítása és kibővítése lenne, ahogyan azt például egy Seattle-i sikeres helyi kezdeményezés is mutat.
A két törvényjavaslat a korábbi évek tétlenségéhez képest mindenképpen fordulatot jelent.
A végleges jogszabály hatékonysága azonban nagyrészt azon múlik, hogy a Kongresszus a további tárgyalások során mennyire lesz képes orvosolni a finanszírozási és intézményi korlátokat.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
