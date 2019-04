Horrorsztorik a lakáspiacon - Mit tehet a gyanútlan vásárló?

Dr. Ódor Dániel Partner Taylor Wessing Dr. Ódor Dániel 2012 óta senior ügyvédként tevékenykedik a TaylorWessing budapesti irodájában, amelynek keretében hazai és nemzetközi ügyfeleknek nyújt teljeskörű jogi tanácsadást az adatvédelem és e-kereskedelem... Tovább »

Egyik olvasónk tavaly osztotta meg a történetét arról, hogy az új lakásának megvásárlásából hogyan lett valódi rémtörténet. A vásárló elmondta, hogy a fejlesztő cég közölte vele, hogy az építési költségek emelkedése miatt az eredeti vételáron felül további 5,5 millió forint befizetése esetén fejezi csak be a megvásárolni kívánt lakását. Amennyiben ezt a pénzt nem fizeti meg, 5 hónapon belül visszaadja a korábban befizetett részleteket.Olvasónk szerint azonban ezzel jelentős veszteséget szenvedne, mivel az emelkedő árak miatt az akkori összeg a szerződésbontáskor már csak egy kisebb méretű lakásra lenne elegendő. Véleménye szerint a dolog hátterében az állhat, hogy jelenleg már magasabb áron árulják a lakásokat a projektben, így a fejlesztő igyekszik kitenni a még olcsóbban eladott lakások vásárlóit. Az akkori és a mostani eset kapcsán jogi tanácsot kértünk arról, hogy mit tehet ilyenkor a vásárló.A még kivitelezés alatt álló ingatlanok adásvétele rengeteg kockázatot foglal magában, ezért kiemelkedően fontos, hogy vevőként az előszerződés megtárgyalása, aláírása során is már kellő körültekintéssel járjunk el, hiszen az esetek túlnyomó többségében ezeket a szerződéseket az építtető jogászai készítik el, egyoldalúan előnyben részesítve az ő érdekeit.Azon indokok, hogy az árak megváltoztak, munkaerőhiány van, vagy az alapanyagok beszerzése nehézkesebb, nem képezhetik az előszerződéstől való elállás jogszerű alapját. Ezek a tényezők mind az építtető üzleti kockázatába tartoznak, és vis maiorra hivatkozással sem lehet jogszerűen mentesülni a szerződéses kötelezettségek alól, tehát ezekben az esetekben az elállás nem jogszerű. Az ebből fakadó problémák megelőzése érdekében mégis érdemes lehet már az előszerződésben kifejezetten kikötni, hogy az áraknak az előszerződés megkötése után bekövetkező jelentős változása semmiképpen sem szolgálhat egy esetleges elállás alapjául.Fontos továbbá, hogy az előszerződés csak a vevő számára biztosítson elállási jogot olyan esetre, ha az építkezés egy meghatározott időn belül nem készülne el. Erre az esetre az építtető javára elállási jogot indokolatlanul viszont ne biztosítson. Ezáltal ugyanis az építtető a saját felróható magatartása következtében kerülhet olyan pozícióba, hogy szerződésszerűen szabadulhat a szerződéses kötelezettségei alól.Amennyiben az építtető mégis eláll - jogellenesen - az előszerződéstől, a vevő jogosult a bíróságtól kérni, hogy az az előszerződés alapján hozza létre a végleges adásvételi szerződést, vagy követelheti az építtetőtől a foglaló kétszeresét, valamint az azt meghaladó kárát. Mindemellett visszatartó erőt jelenthet, ha a legalább 10 százalékos mértékű foglalót az építtető is ügyvédi letétbe helyezi annak biztosítása érdekében, hogy a vevő ténylegesen meg is kaphassa a jogszerűtlen elállás esetén neki járó foglaló összegét.