Ha a munkába járókat oltanák, azzal mindenki jól járna

Czaller László, KRTK Tóth Gergő, KRTK Lengyel Balázs, KRTK Cikk mentése Megosztás

A COVID-19 járvány megtanított bennünket arra, hogy a fertőzési kockázatok csökkentését célzó mobilitási korlátozások hatalmas gazdasági költséggel járnak. Ezért a legtöbb országban a munkába járás kivételt képez a korlátozások alól. Az otthoni munkavégzés elterjedése mellett tömegek járnak továbbra is dolgozni a járvány hullámai alatt is, ami jelentős különbséget teremthet a fertőzési kockázatokban. Ugyanakkor az oltási tervekben egyelőre nem, vagy csak korlátozottan jelent meg a munkába járók prioritása. Írásunkban arra mutatunk rá, hogy a munkába járók oltása gazdasági érdek, ami az otthon dolgozók munkája szempontjából is fontos.