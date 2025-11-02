Heti plusz egy húsmentes nap? Ezzel lehetne rávenni a magyarokat az életmódváltásra

Országos, telefonos, 1031 fős reprezentatív felmérésben tettük fel ezt a kérdést a megkérdezetteknek:
környezetvédelmi, egészségi vagy állatjóléti indokkal vállalnának-e a heti egy plusz húsmentes napot?
Emellett azt is mértük, mennyire „húscentrikus” a megkérdezettek étrendje. Továbbá egy nemzetközileg bevett értékmodell alapján két összetett mutatót képeztünk:
- személyes fókusz (önérvényesítés, hedonizmus, teljesítmény stb. priorizálásával)
- szociális fókusz (univerzalizmus, jóindulat, hagyomány, konformitás, biztonság előtérbe helyezésével).
Ez a két mutató nagyjából azt ragadja meg, mennyire „én-központú” vagy „közösség-központú” valaki, és ez a különbség meglepően erősen megjelenik az étkezési döntésekben is.
A hajlandóság elemzése egyértelmű mintázatot rajzolt ki. A három fő indok: környezet, egészség, állatjólét eltérő erővel hat.
Az egészség bizonyult a legerősebb mozgatórugónak, az állatjóléti érvek átlagosan gyengébbek, a környezeti motiváció pedig a kettő között helyezkedik el.
Ez nem azt jelenti, hogy az etikai szempontok vagy a klímaüzenetek feleslegesek lennének, inkább azt, hogy ha valakit meg akarunk szólítani, akkor érdemes az egészség felől közelíteni a témát. A környezeti és állatjóléti üzenetek sokszor második hullámban hatnak igazán, mintegy megerősítésként.
Eredményeink is azt mutatják, hogy igaza a szólás: a szokás nagy úr. A „nehéz húsevők” (akiknek az étrendje túlnyomórészt húsos) minden indoklás mellett kevésbé nyitottak a változtatásra. Ez triviálisnak tűnhet, de fontos gyakorlati tanulság: általános kampányok helyett külön célozni kell ezt a csoportot olyan eszközökkel, amelyek a kényelemre, a gasztronómiai élményre és a kicsi, fokozatos cserékre építenek (például egy megszokott fogásban a hús helyettesítése hüvelyesekkel, gombával vagy tojással).
A legizgalmasabb eredmény mégis talán az, hogy a szociális fókusz, vagyis a közösség és a másik ember iránti érzékenység minden vizsgált motivációs keretben növelte a húsmentes nap iránti hajlandóságot. Akik számára fontosak a közösségi normák, a kölcsönös felelősség és a gondoskodás, azok könnyebben lépnek, függetlenül attól, hogy az egészségükről, a környezetük védelméről vagy az állatok jólétéről van szó. Ezzel szemben a személyes fókusz nem mutatott következetes, általános negatív hatást: vagyis az „én-központú” értékek jelenléte önmagában nem teszi lehetetlenné a változást, de nem is segíti úgy, mint a közösségi beállítódás.
A tudás számít – de nem mindenható
A környezeti érvelésnél azok, akik tisztában vannak a húsfogyasztás környezeti terheivel, vagy ismerik a szállításból adódó szennyezés problémáit, nagyobb eséllyel vállalnak plusz egy húsmentes napot. Az egészség fókuszú modellekben hasonló a kép: akit meggyőznek a húsfogyasztás csökkentésének egészségi előnyei, az nagyobb valószínűséggel nyitott a változtatásra.
Ugyanakkor a szociális fókusz hatása közel akkora, mint az információs változóké: az egyszeri „tájékoztatásnál” sokszor többet ér a közösségi élményekben és normákban gyökerező motiváció. Éppen ezért
az oktatás és a kommunikáció önmagában kevés – a társas beágyazottság, a közös élmények és a helyi közösségek szerepe kulcsfontosságú.
Kik a leginkább meggyőzhetők? A részletes elemzésben több árnyalat is előkerült. Az állatjóléti érvek a fiatalabbaknál erősebbek, a környezeti modellben a nagyobb háztartásméret kissé növeli a hajlandóságot, az egészségfókuszú modellekben pedig az egészségtudatos életmód – például a könnyű testmozgás, a szénhidrát-tudatosság vagy a bio élelmiszerek kedvelése – jól együtt jár a húsmentes nap elfogadásával. Nem találtunk viszont következetes, erős jövedelemhatást: a klímabarát étrend felé tett kisebb lépések nem kizárólag pénztárcafüggők.
Milyen szakpolitikai lépések következnek az eredményekből?
Elsőként: először az egészségre célozzunk. Az alapellátás, az egészségfejlesztési irodák, a munkahelyi jól-lét programok mind olyan találkozási pontok, ahol hitelesen lehet beszélni vércukorról, szív-érrendszeri kockázatokról, testsúlyról – és ahol a „plusz egy húsmentes nap” egyszerre jelenhet meg személyes és közösségi döntésként. A közétkeztetésben az „egészségnap” menütervezés nem puszta PR: a szokásformálás terepe, ahol az ismétlődés és a közös élmény számít.
Másodikként: építsünk közösségeket és normákat. A szociális fókusz ereje arra utal, hogy a közösségi élmények – közös főzések, kihívások („Húsmentes hétfő”), szomszédsági vagy iskolai kihívások – kézzelfogható változást hoznak. A tartós hatás feltétele a hosszabb távú közösségépítés: klubok, civil kezdeményezések, iskolák és önkormányzatok együttműködése, ahol a közös cselekvés a „normális” viselkedés része lesz.
Harmadikként: tegyük érthetővé a döntési helyzeteket. Az egyszerű, átlátható jelölések – például CO₂- vagy vízlábnyom becslések, só- és telítettzsír-tartalom feltűnő, de nem tolakodó megjelenítése – segítik a napi döntést. A kommunikációt érdemes úgy megfogalmazni, hogy a már elindultakat megerősítse: náluk különösen hatásosak a környezeti üzenetek, amelyek legitimálják és „láthatóvá” teszik a választást.
Negyedikként: külön célozzuk a „nehéz húsevőket”. Náluk a kis lépések, a „csere” logika, a minőségi, könnyen elérhető alternatívák és a gasztronómiai élmény hangsúlyozása lehet a siker kulcsa. Nem kell mindent azonnal megváltoztatni: egy megszokott fogás újragondolása, egy jó növényi fehérjeforrás kipróbálása sokszor elég ahhoz, hogy a kapu kinyíljon.
Végül: fektessünk az értéknevelésbe és az önkéntességbe. A vizsgálatunk arra utal, hogy a társadalmi felelősség, a szolidaritás és a közösségi értékek erősítése – például iskolai programokban, szolgálati tanulásban, helyi önkéntes kezdeményezésekben – középtávon legalább akkora hatású lehet az étrendi hajlandóságra, mint az egyszeri információátadás. Ez lassabb pálya, de tartósabb nyereséggel kecsegtet, mert nemcsak ismereteket ad, hanem közös identitást és cselekvési mintákat is.
Összefoglalásként elmondható, hogy az egészséggel célszerű kezdeni a meggyőzést – ez a legerősebb, legszemélyesebb motiváció. A környezeti üzenetek kiváló „második hullám”: azoknál hatnak a legjobban, akik már tettek lépéseket. A közösségi értékek erősítése pedig nem puszta „nevelés”: mérhetően növeli a változtatási hajlandóságot, és segít, hogy a húsmentes napok ne kampánycélok, hanem hétköznapi rutinelemek legyenek. A nehéz húsevőknek célzott, praktikus megoldások kellenek – élménnyel és kényelemmel.
A klímabarát étrend nem (csak) tudás vagy pénz kérdése: közösségi kérdés is.
Ha erősítjük a társas kötelékeket, a kölcsönös gondoskodás normáit és az egymásra figyelést, nemcsak egy húsmentes napot nyerünk a naptárban, hanem egy kicsit élhetőbb jövőt is.
A cikk ezen tanulmány eredményeit foglalja össze: Benedek, Z., Baráth, L., Fertő, I., & Bakucs, Z. (2025). How to encourage people to follow a climate-friendly diet? Increase social cohesion!. Sustainable Futures, 10, 101106.
Benedek Zsófia az ELTE Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont (KRTK) Közgazdaságtudományi Intézetének (KTI) főmunkatársa,
Baráth Lajos az ELTE KRTK KTI munkatársa,
Fertő Imre az ELTE KRTK főigazgatója és a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára,
Bakucs Zoltán az ELTE KRTK KTI és az Óbudai Egyetem főmunkatársa.
A cikk a szerzők véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
