Kiderült: ezért kerül be egyre több Suzuki a céges flottákba

Nincs jó állapotban a hazai új autó piac, az elmúlt egy évben legalább 10 százalékkal kevesebb autót adtak el Magyarországon, mint tavaly. A piacot továbbra is a vállalati szegmens vásárlásai hajtják, bár a Suzuki esetében kiegyenlítettebb az arány, hagyományosan a magánvásárlók körében is igen népszerű. A Vitara és S-CROSS modellek egyre több nagyvállalati flottában, autókölcsönzőknél jelennek meg, de hamarosan akár a carsharing felhasználók is találkozhatnak velük. Iparági szereplők szerint a kínai autók megjelenése az alacsonyabb árkategóriájú márkák számára jelenthetnek erős konkurenciát. A Suzuki azonban nem tart az új szereplőktől, modelljei mind a flottás-, mind a magánvásárlók igényeit kielégítik, ráadásul már nem kell sokat várni az első teljesen elektromos modelljükre sem. A Portfolio Business podcastjének vendége dr. Barta Anita, a Suzuki Barta tulajdonosa volt, akivel az új autó piac helyzetéről, flottás értékesítésről és elektromobilitásról beszélgettünk.